Укр Рус
24 Канал Новини України Ворог атакував дронами та балістикою: під загрозою опинився Харків та Одеса
2 квітня, 14:18
29
Оновлено - 19:34, 2 квітня

Дарія Черниш

Після масованої атаки по Україні 1 і 2 квітня Росія знову запустила групи ударних БпЛА. Подекуди звучали сигнали повітряної тривоги через загрозу атаки.

Про напрямок руху ворожих безпілотників та загрозу для населених пунктів, пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Де є загроза обстрілу?

Області, в яких оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

19:15, 02 квітня

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід.

18:35, 02 квітня

Швидкісна ціль на півночі Запоріжжя курс на захід.

17:30, 02 квітня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

17:28, 02 квітня

БпЛА в напрямку Харкова та Полтави з півночі.

17:08, 02 квітня

БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.

17:08, 02 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині.

17:06, 02 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщині.

17:01, 02 квітня

Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! 

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

16:25, 02 квітня

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на Городня.

16:22, 02 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині.

15:36, 02 квітня

БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс південно-західний.

15:36, 02 квітня

БпЛА на півночі Харківщини, курс на південь.

15:15, 02 квітня

Ракета курс на Лозову.

15:13, 02 квітня

Швидкісна ціль на Харківщині.

14:53, 02 квітня

Ще одна ракета на Одесу.

14:46, 02 квітня

Повітряні сили попереджають про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! 

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

14:41, 02 квітня

Ракета на Одесу.

14:40, 02 квітня

Група БпЛА на Харківщині, курс на Харків.

О 14:34 у Київському районі міста гриміли вибухи.

14:19, 02 квітня

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки балістикою.

14:16, 02 квітня

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

14:03, 02 квітня

БпЛА на Полтавщині, курс Кременчук.

13:56, 02 квітня

БпЛА в напрямку міста Харків, з півночі.

12:55, 02 квітня

 БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

12:55, 02 квітня

 БпЛА на Полтавщині, курс на Полтаву з півночі.

11:13, 02 квітня

 БпЛА на м. Одеса з півночі.

11:13, 02 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

11:12, 02 квітня

 БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Південного.

11:12, 02 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.

11:12, 02 квітня

Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
 
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!


 

10:50, 02 квітня

Росіяни завдали ударів по Павлограду

Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. 

Попередньо, минулося без постраждалих.

10:10, 02 квітня

Знову ворожим дроном атакований Київський район Харкова. Інформацію уточнюють.

10:00, 02 квітня

БпЛА курсом на Харків з північного напрямку.

10:00, 02 квітня

БпЛА на півночі Харківщини, курс південний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину. 

БпЛА північніше Павлограда на Дніпропетровщині, курс північно-західний.

БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.

БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний.

БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-східний.

09:43, 02 квітня

О 09:33 у Харкові знову було гучно. Таким чином кількість вибухів зросла до 7.

09:43, 02 квітня

Росія знову вдарила по портах Одещини

Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини, внаслідок чого виникла пожежа, але ніхто не постраждав.

Окрім портів, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки у Чорноморську, зокрема фасади та балкони.

07:53, 02 квітня

У Харкові пролунав 6 вибух за добу. Деталі зʼясовують.

07:35, 02 квітня

Росія атакувала Дніпропетровщину, є загиблий

У Синельниковому зайнялися адмінбудівля і торгівельний комплекс. Пошкоджена інфраструктура, з десяток багатоквартирних і приватних будинків, господарські споруди, автобуси.

На жаль загинула людина. Двоє постраждали. 12-річний хлопчик госпіталізований в стані середньої тяжкості. Жінка 42 років на амбулаторному лікуванні.

У Павлограді через ворожу атаку виникла пожежа. 

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Томаківська громади.

07:09, 02 квітня

На Запоріжжі підлітки отримали поранення через атаку

У Запорізькому районі внаслідок ворожої атаки поранено двох підлітків – 19-річного та 16-річного юнаків.

 

06:57, 02 квітня

Пʼятий приліт по Київському району. 

За словами Ігоря Терехова, можна констатувати, що ворог цілився по обʼєкту критичної інфраструктури.

06:56, 02 квітня

У Харкові знову пролунав вибух.

06:54, 02 квітня

БпЛА в Бориспільському районі Київщини, курс південно-західний.

БпЛА в Прилуцькому районі Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в Миргородському районі Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА північніше Павлограда на Дніпропетровщині, курс південно-східний.

БпЛА на півночі Харківщини, курс південний.

06:29, 02 квітня

Ворог вчетверте вдарив по Київському районі Харкова

Четверте за ніч та ранок влучання зафіксовано по Київському району.

Наслідки уточнюються.

06:29, 02 квітня

За попередньою інформацією, внаслідок прильоту по Харкову спалахнули кілька авто.

06:10, 02 квітня

Ворог двічі ударив по одному й тому ж районі Харкова

О 01:49 ворог ударив "Шахедом" по Київському району Харкова. На місці удару спалахнула пожежа. Інші деталі зʼясовують.

Повторне влучання дрона по Київському району міста зафіксували о 06:06. Наслідки уточнюються.

06:06, 02 квітня

У Харкові пролунав вибух.

05:34, 02 квітня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

05:15, 02 квітня

Загроза застосування балістичного озброєння.

05:13, 02 квітня

БпЛА повз Баришівку на Київщині, курс південний.

05:06, 02 квітня

БпЛА курсом на Харків з північного напрямку.

04:07, 02 квітня

БпЛА над Черкасами, курс східний.

03:42, 02 квітня

БпЛА курсом на Кам'янське (Дніпропетровщина) з півночі.  

БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Чорноморськ.

БпЛА в Полтавському районі, курс південно-західний. 

БпЛА західніше Черкас, курс південний. 

БпЛА на півдні Сумщини, курс західний.

03:18, 02 квітня

Чорноморськ на Одещині під ударом БпЛА. Монітори пишуть, їх там близько 30.

02:53, 02 квітня

Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

02:47, 02 квітня

БпЛА у передмісті Запоріжжя.

02:42, 02 квітня

БпЛА курсом на Полтаву.

01:51, 02 квітня

У Харкові вибух. Мер Терехов пише, що ворог ударив "Шахедом" по Київському району, на місці пожежа.

00:37, 02 квітня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

00:17, 02 квітня

 Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Синельникове.

00:15, 02 квітня

Загроза застосування балістичного озброєння.

22:45, 01 квітня

  • Полтавщина, БпЛА курсом на Диканьку/Полтаву,
  • Група БпЛА у напрямку Харкова.
22:01, 01 квітня

Сумщина, група БпЛА курсом на Шостку.