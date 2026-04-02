Ворог атакував дронами та балістикою: під загрозою опинився Харків та Одеса
Після масованої атаки по Україні 1 і 2 квітня Росія знову запустила групи ударних БпЛА. Подекуди звучали сигнали повітряної тривоги через загрозу атаки.
Про напрямок руху ворожих безпілотників та загрозу для населених пунктів, пишуть Повітряні сили ЗСУ.
Дивіться також Смертельна небезпека: у різних областях країни "Шахеди" вибухали після падіння, причини невідомі
Де є загроза обстрілу?
Області, в яких оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід. Швидкісна ціль на півночі Запоріжжя курс на захід. БпЛА на Запоріжжя з півдня. БпЛА в напрямку Харкова та Полтави з півночі. БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщині. Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на Городня. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині. БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс південно-західний. БпЛА на півночі Харківщини, курс на південь. Ракета курс на Лозову. Швидкісна ціль на Харківщині. Ще одна ракета на Одесу. Повітряні сили попереджають про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! Ракета на Одесу. Група БпЛА на Харківщині, курс на Харків. О 14:34 у Київському районі міста гриміли вибухи. У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки балістикою. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння. БпЛА на Полтавщині, курс Кременчук. БпЛА в напрямку міста Харків, з півночі. БпЛА на Сумщині, курс південно-західний. БпЛА на Полтавщині, курс на Полтаву з півночі. БпЛА на м. Одеса з півночі. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі. БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Південного. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину. Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих. Знову ворожим дроном атакований Київський район Харкова. Інформацію уточнюють. БпЛА курсом на Харків з північного напрямку. БпЛА на півночі Харківщини, курс південний. БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину. БпЛА північніше Павлограда на Дніпропетровщині, курс північно-західний. БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину. БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний. БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-східний. О 09:33 у Харкові знову було гучно. Таким чином кількість вибухів зросла до 7. Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини, внаслідок чого виникла пожежа, але ніхто не постраждав. Окрім портів, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки у Чорноморську, зокрема фасади та балкони. У Харкові пролунав 6 вибух за добу. Деталі зʼясовують. У Синельниковому зайнялися адмінбудівля і торгівельний комплекс. Пошкоджена інфраструктура, з десяток багатоквартирних і приватних будинків, господарські споруди, автобуси. На жаль загинула людина. Двоє постраждали. 12-річний хлопчик госпіталізований в стані середньої тяжкості. Жінка 42 років на амбулаторному лікуванні. У Павлограді через ворожу атаку виникла пожежа. На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Марганецька і Томаківська громади. У Запорізькому районі внаслідок ворожої атаки поранено двох підлітків – 19-річного та 16-річного юнаків. Пʼятий приліт по Київському району. За словами Ігоря Терехова, можна констатувати, що ворог цілився по обʼєкту критичної інфраструктури. У Харкові знову пролунав вибух. БпЛА в Бориспільському районі Київщини, курс південно-західний. БпЛА в Прилуцькому районі Чернігівщини, курс західний. БпЛА в Миргородському районі Полтавщини, курс південно-західний. БпЛА північніше Павлограда на Дніпропетровщині, курс південно-східний. БпЛА на півночі Харківщини, курс південний. Четверте за ніч та ранок влучання зафіксовано по Київському району. Наслідки уточнюються. За попередньою інформацією, внаслідок прильоту по Харкову спалахнули кілька авто. О 01:49 ворог ударив "Шахедом" по Київському району Харкова. На місці удару спалахнула пожежа. Інші деталі зʼясовують. Повторне влучання дрона по Київському району міста зафіксували о 06:06. Наслідки уточнюються. У Харкові пролунав вибух. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Загроза застосування балістичного озброєння. БпЛА повз Баришівку на Київщині, курс південний. БпЛА курсом на Харків з північного напрямку. БпЛА над Черкасами, курс східний. БпЛА курсом на Кам'янське (Дніпропетровщина) з півночі. БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Чорноморськ. БпЛА в Полтавському районі, курс південно-західний. БпЛА західніше Черкас, курс південний. БпЛА на півдні Сумщини, курс західний. Чорноморськ на Одещині під ударом БпЛА. Монітори пишуть, їх там близько 30. Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину. БпЛА у передмісті Запоріжжя. БпЛА курсом на Полтаву. У Харкові вибух. Мер Терехов пише, що ворог ударив "Шахедом" по Київському району, на місці пожежа. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Синельникове. Загроза застосування балістичного озброєння. Сумщина, група БпЛА курсом на Шостку.
Росіяни завдали ударів по Павлограду
Росія знову вдарила по портах Одещини
Росія атакувала Дніпропетровщину, є загиблий
На Запоріжжі підлітки отримали поранення через атаку
Ворог вчетверте вдарив по Київському районі Харкова
Ворог двічі ударив по одному й тому ж районі Харкова
