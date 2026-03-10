"Шахеди" знову тероризують Україну: де є загроза і вже пролунали вибухи

Росія 10 березня продовжила тероризувати Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили попередили про небезпеку для деяких областей.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, то подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські "Шахеди".

Де летять "Шахеди"?

В яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті