5 травня, 20:19
"Шахеди" знову тероризують Україну: гучно було у Дніпрі

Софія Рожик

Росія увечері 18 квітня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку областей, також лунали вибухи.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

20:18, 05 травня

Атака на Дніпро

Росія атакувала Дніпро. 

Зайнялася пожежа на підприємстві. Інформація про постраждалих уточнюється.

20:09, 05 травня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

20:02, 05 травня

Харківщина – група БпЛА на Барвінкове.

20:01, 05 травня

Запоріжжя – БпЛА повз Балабине в північному напрямку.

19:52, 05 травня

Вибухи у Дніпрі

19:51, 05 травня

Швидкісна ціль на Дніпро!

19:49, 05 травня

Загроза застосування балістичного озброєння!

19:29, 05 травня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

19:11, 05 травня

БпЛА на Харківщині, на/повз Краснокутськ з північного сходу.

19:03, 05 травня

БпЛА атакували Суми

Унаслідок атаки БпЛА на Суми сталося влучання із загорянням житлового будинку та господарчих споруд. 

Пожежа локалізується.

Ще один удар був спрямований на транспортне підприємство. Пошкоджено 2 автобуси та 3 вантажні автомобілі. 

Попередньо без постраждалих.

18:55, 05 травня

БпЛА на Миколаїв зі сходу.

18:50, 05 травня

Харківщина –  БпЛА на Богодухів з півночі.

