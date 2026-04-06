24 Канал Новини України
6 квітня, 20:20
"Шахеди" летять на низку українських міст: де є загроза атаки

Тетяна Бабич

Ворожі війська продовжують тероризувати Україну ударними дронами, через що в низці регіонів оголосили повітряну тривогу. "Шахеди" летять з кількох напрямків.

Потенційну загрозу в небі над містами України моніторять у Повітряних силах ЗСУ.

Куди летять російські БпЛА?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою і перебувати в укриттях у разі загрози для вашої області. Відслідковуйте рух повітряних цілей за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

20:34, 06 квітня

Групи ворожих БпЛА з Херсонщини в напрямку Кривого Рогу.

20:30, 06 квітня

БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, вектор руху Кропивницький.

БпЛА на Чернігівщині в районі населеного пункту Корюківка, курс південно-західний.

19:24, 06 квітня

Швидкісна ціль з Донеччини на Дніпропетровщину, вектор – Межова.

19:15, 06 квітня

БпЛА на півночі Чернігівщини в районі населеного пункту Холми.

19:07, 06 квітня

БпЛА повз Нову Каховку на Херсонщині, курс – північно-західний (Миколаївщина).

18:10, 06 квітня

Пуски КАБ на північний схід Харківщини.