24 Канал Новини України "Шахеди" знову летять з різних напрямків, у Миколаєві й Одесі – вибухи: де ще є загроза удару
8 квітня, 21:39
"Шахеди" летять з різних напрямків, у Миколаєві й на Одещині – вибухи: де ще є загроза удару

Тетяна Бабич

Російська армія не припиняє терору українських міст. Через загрозу ворожих дронів у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Ситуацію в небі над Україною відстежують у Повітряних силах, про можливі загрози пишуть також моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав усе, що відомо про дронову атаку на цей момент.

Де існує небезпека атаки?

21:48, 08 квітня

Ворог атакував Одещину

Унаслідок удару дрона пошкоджено енергетичний об'єкт. 

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби.

21:03, 08 квітня

Група БпЛА на Харківщині у південному напрямку.

20:46, 08 квітня

У Миколаєві знову було чутно вибухи.

20:43, 08 квітня

Повторний вибух у Миколаєві.

20:35, 08 квітня

Вибух у Миколаєві.

20:29, 08 квітня

БпЛА курсом на Миколаїв з півдня.

19:37, 08 квітня

Нова група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

19:17, 08 квітня

БпЛА у напрямку Харкова та Сум.