Ворог атакував дві області: на об'єктах Нафтогазу пожежі, роботу призупинено

За минулу добу ворожі війська завдали удару по Сумській та Харківській областях. Пожежа охопила п'ять об'єктів Нафтогазу.

Про це повідомив Нафтогаз.

Що відомо про атаку на об'єкти Нафтогазу?

Внаслідок російської атаки на Сумську та Харківську області було уражено п'ять інфраструктурних об'єктів групи Нафтогаз.

Є пошкодження обладнання, на об'єктах виникли пожежі. Довелося тимчасово зупинити виробничі процеси. Інтенсивність ворожих атак зростає,

– зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Фахівці ДСНС спільно із фахівцями групи Нафтогаз працюють на місцях ударів та здійснюють необхідні заходи для ліквідації наслідків атаки та стабілізації ситуації.

Важливо! Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, зауважив, що, навіть попри регулярні руйнівні атаки ворога на енергетичні об'єкти України, дефіциту газу не буде. Однак через зростання вартості ресурсу промисловості, імовірно, доведеться скоротити споживання.

Які наслідки попередніх атак на Нафтогаз?

Нагадаємо, російські війська 1 та 2 травня атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох регіонах. Мовиться про Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області. У Запоріжжі частина споживачів залишилась без газу, на Дніпропетровщині працівник компанії зазнав поранень, а на Харківщині було пошкоджено обладнання на газовидобувному об'єкті.

Впродовж опалювального сезону, який тривав 151 день, російські військові 129 разів атакували об'єкти Нафтогазу, зокрема трубопроводи, видобуток газу, підземні сховища та системи опалення. Фактично по усіх об'єктах, від яких залежить постачання тепла та газу для населення України.

Під час атаки 29 березня ворог пошкодив виробничі активи на Сумщині. На об'єкті зафіксовано руйнування, але, на щастя, ніхто не постраждав.