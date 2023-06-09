У четвер, 8 червня, дві російські ракети типу "Калібр" прилетіли в Умань, про що згодом більш детально розповів глава Черкаської ОВА Ігор Табурець. Як зазначив посадовець, станом на вечір 9 червня було відомо про близько десятка потерпілих, яким надали медичну допомогу, однак без госпіталізації кількох людей не обійшлось.

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Отже, було два прильоти:

перший – у порожній цех сільськогосподарського підприємства та автомийку поруч – окупанти її зруйнували вщент;

другий – у жваву вулицю, на якій розташовано чимало звичайних магазинів.

Десятьом потерпілим надано меддопомогу. Наразі (станом на 18:00, 9 червня 2023 року – 24 Канал) в лікарнях лишаються двоє людей,

– написав глава ОВА.

За словами Табурця, в лікарнях перебуває двоє осіб:

перша пацієнтка в тяжкому стані – її навіть транспортували до столичної лікарні; жінка проходила поблизу місця влучання ракети та отримала шанс на порятунок завдяки військовому, випадковому свідку, що мав із собою аптечку і наклав турнікет.

друга постраждала у стані середньої тяжкості – їй надають усю необхідну допомогу.

Що відбувається в Умані та біля населеного пункту після атаки / фото міської ради

Зазначимо, що також журналісти з національного телемарафону показали кадри з місця події в Умані. Кореспондентка констатувала, що місцевим вдається дуже оперативно ліквідовувати наслідки обстрілу, що не може не вражати: "Будемо працювати – нас нічого не зупинить", – сказав один з жителів Умані.

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Додамо наостанок, що в ДСНС повідомляли, що залучили 6 одиниць техніки та 26 рятувальників для гасіння пожеж, що виникли внаслідок атаки.

Окрім того, камери зняли те, що відбувалось в одному із супермаркетів Умані під час прильоту. На відео видно, що в магазині було чимало людей – під час атаки вони безтурботно здійснювали покупки.