У будинок влучив російський КАБ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі сестри загиблої Анну Павлишину.

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Родичі сподівалися на рятувальників усю ніч

Анна каже, що подряпане сімейне фото – це єдине, що залишилося від квартири її дядька. На ньому її сестра Софія та її однорічний син Адам. Учора, 7 листопада, вони, а також прабабуся малюка Тетяна Василівна загинули від удару російського КАБа.

Родичі пробули біля завалів усю ніч в надії, що рятувальники знайдуть та врятують їх. З під завалів дістали спочатку тіло 27-річної Софії, а вже вночі хлопчика Адама та його прабабусю.

Люблю тебе, мій Білобрисик. Вибач, що так мало приділяла тобі уваги. Менше, набагато менше ніж ти на те заслуговував,

– каже Анна.

Анна – фотограф і вже довгий час допомагає українським військовим. Вона каже, що продовжить це робити, але їй потрібен час, аби отямитися від цієї трагедії.

Допис Анни Павлишиної в Instagram

Нагадаємо, 7 листопада Росія вдарила по Запоріжжю ракетами та КАБами. Внаслідок атаки загинуло 9 людей, поранених 42 осіб, серед яких діти. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що це хлопці – 15, 5 та 1 року та чотиримісячна дівчинка. Вони перебувають під наглядом лікарів.