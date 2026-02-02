Пускають углиб країни: Ігнат розповів, як росіяни використовують "Шахеди" зараз

Юрій Ігнат розповів, наскільки небезпечні "Шахеди" та дрони загалом. Адже росіяни чи не в кожній повітряній атаці застосовують різні ударні безпілотники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Аби не погода: у якому стані зараз перебуває українська енергетика

Яка тактика росіян щодо "Шахедів"?

Кількість ударних БпЛА значно зросла, порівняно з атаками минулих років. Щоночі ворог атакує Україну дронами – углиб країни летить понад 100 "Шахедів", "Італмасів", "Гербер" і безпілотників інших типів. А по прифронтових районах окупанти випускають "Молнії" та "Ланцети".

Під час масованих атак Росія може запустити понад 500 БпЛА. Важливо, що дрони летять разом із крилатими ракетами, а також балістичними. Звісно, це робиться, щоб перевантажити українську ППО.

Окрім самих ракет, ворог більше уваги приділяє модернізації безпілотників, особливо типу "Шахед", які вже пройшли певну еволюцію. Сьогодні одна із найсерйозніших проблем – це саме "Шахеди", які летять сотнями і вже не лише в нічний час, а і протягом світлої пори,

– повідомив Юрій Ігнат.

Військовий сказав, що росіяни аналізують різні дані та будують маршрут "Шахеда" так, щоб якомога менше безпілотників було збито. Вони враховують і погоду, і розміщення ППО. Залежно від цього, спрямовують дрони вище або нижче.

Цікаво! Ігнат повідомив, що дрони-перехоплювачі теж залежать від погоди. А ще від навченості екіпажа.

"Майбутнє за тими БпЛА, які мають власне автоматичне донаведення на ціль. Це, власне, сьогодні в нас тема номер один – максимально закрити небо зенітними БпЛА. Тому що це сьогодні найраціональніший спосіб збиття ворожих дронів після кулеметів і РЕБів. Ціна одного "Шахеда" і ціна одного перехоплювача суттєво відрізняється", – навели дані в Повітряних силах.

Чи правда, що росіяни керують "Шахедами" в онлайн-режимі?

За словами Ігната, "Шахеди" стали універсальним засобом. Росіяни використовують їх як конструктор, додаючи певні деталі.

Деякі "Шахеди" справді управляються онлайн – для цього їм потрібен зв'язок із супутником і вихід в інтернет. Тоді такий дрон передає картинку з камери в режимі онлайн, як розвідник. Суттєво модернізовані дрони можуть бути і ударними, і ретрансляторами для інших. Але це не масова історія.

В деяких "Шахедах" є збільшена швидкість, можуть бути канали управління, включаючи і сім-карти, модеми, а також і Starlink – це дозволяє ними керувати в польоті, але такі дрони застосовують не масово,

– наголосив Ігнат.

Що за "Шахеди" на старлінку?