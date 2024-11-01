Про це розповів військовий ЗСУ, повідомляє 24 Канал. Так росіяни намагаються прибрати українські позиції.

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Зазначається, що бійці "Інтернаціонального Легіону" в районі Кремінної зафіксували цей момент, коли ворог застосував боєприпаси з газом, що викликає сльози.

Росіяни застосовують сльозогінний газ по ЗСУ: дивіться відео

За інформацією військового журналіста Андрія Цаплієнка, такі обстріли мають на меті змусити наших захисників залишити укриття. Це робить їх вразливими для подальших артилерійських атак, які противник одразу ж спрямовує на відкриті позиції.

До слова, російське командування відправляє поранених бійців на виснажливі атаки на Курахівському напрямку, щоб підтримувати темп наступу.

До того ж військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти в Севастополі платять хабарі, щоб уникнути відправки в Курську область через великі втрати та низький моральний стан.