"Атеш" виявив схованку з бензовозами біля Сімферополя

Партизанський рух "Атеш" заявив про виявлення прихованого місця розміщення паливних цистерн у промисловій зоні тимчасово окупованого Сімферополя. Об'єкт може використовуватися для забезпечення паливом російських окупаційних структур у Криму.

Зібрану інформацію, як стверджують в "Атеш", уже передали Силам оборони України.

Що відомо про приховану базу росіян?

Паливні цистерни розташовані на території парку відстою пасажирських електропоїздів. Також на цій ділянці зафіксовано залізничні склади та, ймовірно, окремі локомотиви, що може свідчити про використання об'єкта як елемента транспортної логістики.

Безпосередньо поруч із місцем відстою перебувають кілька паливних цистерн. В "Атеш" припускають, що їхнє розташування пов'язане з діяльністю двох нафтобаз, які також розміщені в цій промисловій зоні.

Партизани вважають, що таке сусідство робить об'єкт потенційно важливим для забезпечення паливом російських окупаційних військ та інших силових структур, які діють на території тимчасово окупованого Криму. Саме через залізничну інфраструктуру Росія регулярно здійснює постачання матеріально-технічних ресурсів, зокрема пального, боєприпасів і техніки.

У русі наголосили, що спостереження за об'єктом триває в режимі постійного моніторингу. Після збору необхідної інформації координати та інші відомості оперативно передали Силам оборони України.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму та на Херсонщині російські війська зіткнулися з гострим дефіцитом пального для мобільних вогневих груп і підрозділів протиповітряної оборони. Агенти партизанського руху "Атеш" стверджують, що російське командування запровадило жорсткі обмеження на заправку техніки.

За їхніми даними, автомобілі дозволяють використовувати лише під час бойових виїздів, а в інший час вони залишаються без руху через нестачу пального. Один з агентів руху, який, як стверджується, перебуває у підрозділі ППО поблизу Чонгара, заявив, що в разі вичерпання запасів пального під час виконання завдання військові змушені залишати техніку та відходити пішки.

Подібна ситуація спостерігається у 1096-му зенітному ракетному полку 22-го армійського корпусу Росії, мобільних вогневих групах біля Чонгара та підрозділах 49-ї загальновійськової армії на окупованій Херсонщині. Також партизани стверджують, що на дорозі між Генічеськом і Скадовськом вже фіксували випадки покинутої через нестачу пального російської техніки.