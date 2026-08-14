Хаос у лавах окупантів: партизани знищили критичну вежу зв'язку на Харківському напрямку

У районі Пильної на Харківщині партизани руху "Атеш" вивели з ладу критично важливу вежу зв'язку. Окупанти використовували її для координації своїх підрозділів.

Про це заявили представники руху в телеграмі.

Що відомо про знищення вежі зв'язку?

За словами "Атеш", ураження інфраструктурного об'єкта одразу позначилося на роботі російських військових на цій ділянці фронту. Найбільше проблем виникло у 345-го та 380-го мотострілецьких полків армії Росії, які втратили стійкий канал зв'язку.

Знищена вежа забезпечувала передачу даних між командними пунктами ворога, тож після диверсії взаємодія між окупаційними підрозділами ускладнилася. Це, як стверджують у підпіллі, загальмувало наступальні дії російських сил і додало їм тактичних проблем.

У русі наголошують, що такі удари поступово послаблюють контроль окупантів над тимчасово захопленими територіями. Там також заявляють, що продовжують розширювати свою мережу та закликають охочих долучатися до спротиву.

Знищення партизанами вежі зв'язку на Харківщині: дивіться відео

Нагадаємо, агенти руху "Атеш" заявили про диверсію у Воронежі, під час якої було пошкоджено кабіну електровоза, що використовувався для військових перевезень. За даними партизанів, локомотив мав забезпечувати перевезення у напрямку Куп’янська, а його пошкодження могло спричинити затримки військових ешелонів.

Крім того, агенти "АТЕШ" заявили про виведення з ладу великої нафтобази в окупованому Луганську, яка була важливим джерелом пального для російських військ на східному фронті. За даними руху, після серії ударів об’єкт повністю припинив роботу, що може ускладнити постачання пального та перекидання російської техніки.