Atlas Weekend 2018 увійшов в список найкращих фестивалів світу

За даними британського видання Gigwise, український музичний фестиваль Atlas Weekend, що традиційно проводиться в Києві, увійшов в список найкращих музичних фестивалів з усього світу в 2018 році.

Про це повідомляють на сайті ресурсу.

Atlas Weekend розмістився поруч з такими грандіозними музичними подіями як як Sziget (Угорщина), джазовий фестиваль у Монтре (Швейцарія) і Burning Man (США). Усього видання пропонує 39 рекомендованих до відвідування музичних фестів у 2018 році.

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39 найкращих музичних фестивалів 2018 за версією Gigwise

"Коли справа доходить до потужних вечірок (справді потужних), ви в хорошій компанії в Києві. Chemical Brothers, Morphine Suffering та Nothing But Thieves налаштують на алкогольний тон. І не варто турбуватися, що вам доведеться довго шукати пристойну афтепаті, бо довкола продаються галони дешевого алкоголю. Місцеві митці також потужні, що дає прекрасну можливість вивчити місцеву культуру цієї часто незрозумілої колишньої радянської республіки", – пишуть автори видання про київський Atlas Weekend.

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Нагадаємо, що один з найбільших музичних фестивалів України Atlas Weekend цього року відбудеться з 3 по 8 липня на ВДНГ в Києві. Організатори фестивалю вже відкрили продаж одноденних квитків, які до 11 червня можна буде придбати за акційною ціною. Першими хедлайнерами фестивалю оголосили американську співачку LP – 5 липня, голландець Мартін Гарікс – 4 липня та британський електронний дует The Chemical Brothers – 7 липня.