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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Аваков розповів за скільки продав телеканал "Еспресо"

15:18, сьогодні 1120 Читать новость на русском
Родина Авакова збагатіла на 1,95 мільйона доларів
Родина Авакова збагатіла на 1,95 мільйона доларів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк продали свої долі у телеканалі "Еспресо". Більша частка була у родини Авакова.

Як повідомив Арсен Аваков, вони продали свою частку у каналі – 70% американській компанії Atmosphere Entertainment. 30 % належали Арсенію Яценюку, 40% - родина Авакова.

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За 40% своєї долі дружина Авакова отримала більше 1,95 мільйона доларів. За словами міністра, з цих грошей буде заплачено податків на 9,7 мільйона гривень.

Варто зазначити, що попри заяву Авакова про те, що Atmosphere Entertainment – компанія із США, яка зацікавлена у медіабізнесі в Україні, її кінцевим бенефіціаром є громадянин України та син українського олігарха і нардепа Івана Жеваго, повідомляє "Українська правда".

Як відомо, телеканал "Eспресо" створений восени 2013 року. Його засновниками виступили Княжицька і колишній головний редактор тижневика "Комментарии" Вадим Денисенко.

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Яценюк, Авакова та дружина Княжицього стали співвласниками телеканалу "Еспресо" у серпні 2017 року.

На початку грудня нардеп та засновник телеканалу "Еспресо" Микола Княжицький заявив, що нардеп та бізнесмен Костянтин Жеваго хоче купити "Еспресо". За словами Княжицького, наразі телеканал є прибутковим, зокрема завдяки розміщенню реклами підприємств, пов’язаних з Костянтином Жеваго.

Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Медіа журналісти
Джерело: 24 Канал
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