Аваков розповів за скільки продав телеканал "Еспресо"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк продали свої долі у телеканалі "Еспресо". Більша частка була у родини Авакова.
Як повідомив Арсен Аваков, вони продали свою частку у каналі – 70% американській компанії Atmosphere Entertainment. 30 % належали Арсенію Яценюку, 40% - родина Авакова.
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За 40% своєї долі дружина Авакова отримала більше 1,95 мільйона доларів. За словами міністра, з цих грошей буде заплачено податків на 9,7 мільйона гривень.
Варто зазначити, що попри заяву Авакова про те, що Atmosphere Entertainment – компанія із США, яка зацікавлена у медіабізнесі в Україні, її кінцевим бенефіціаром є громадянин України та син українського олігарха і нардепа Івана Жеваго, повідомляє "Українська правда".
Як відомо, телеканал "Eспресо" створений восени 2013 року. Його засновниками виступили Княжицька і колишній головний редактор тижневика "Комментарии" Вадим Денисенко.
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Яценюк, Авакова та дружина Княжицього стали співвласниками телеканалу "Еспресо" у серпні 2017 року.
На початку грудня нардеп та засновник телеканалу "Еспресо" Микола Княжицький заявив, що нардеп та бізнесмен Костянтин Жеваго хоче купити "Еспресо". За словами Княжицького, наразі телеканал є прибутковим, зокрема завдяки розміщенню реклами підприємств, пов’язаних з Костянтином Жеваго.
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