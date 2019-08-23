Аваков звільняє керівників поліції чотирьох областей: деталі

Міністр внутрішніх справ заявив про звільнення керівників поліції у чотирьох областях. Так, нові керівники правоохоронного органу з'являться у Львівській, Запорізькій, Житомирській та Закарпатській областях.

Такою була реакція глави МВС на заяву очільника Нацполіції Сергія Князєва про те, що у цих областях робота поліції налагоджена неналежним чином, повідомила кореспондент 24 каналу з засідання колегії керівників правоохоронних органів.

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Я вважаю, що має бути відповідальність, а ці керівники повинні шукати нову роботу. Прошу їх після засідання підійти до мене,

– заявив Арсен Аваков.

Він також додав, що чекає до кінця дня відповідних подань від Сергія Князєва і кадрових пропозицій щодо призначення нових керівників обласних управлінь поліції.

Про що ще говорили на нараді правоохоронців?Під час наради голова Національної поліції Сергій Князєв відзвітував про роботу копів. Зокрема, він зазначив, щопопри зниження числа тяжких злочинів, кожне десяте вбивство залишається нерозкритим, а у деяких областях відзначається дуже високий рівень злочинів, пов'язаних з викраденням автомобілів.



Крім того, обговорювалося питання того, що робити з вилученими правоохоронцями наркотичними речовинами. Арсен Аваков зазначив, що було б непогано їх позбутися, і жартома запропонував міністру фінансів Оксані Маркоровій продати їх у Росії.



До того ж, міністр внутрішніх справ анонсував обговорення щодо створення служби фінансових розслідувань.