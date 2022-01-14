Полумертвая организация вдруг ожила, когда Казахстан оказался на пороге свержения правящего автократического режима. ОДКБ придумывалась и создавалась как восточное "анти-НАТО".

До теми Путін і Токаєв обговорили роботу "миротворців" ОДКБ

Такой себе альянс несвободных или полусвободных государств с Россией во главе и несколькими осколками Советского Союза вокруг нее.

Чем годами занималась ОДКБ

Как и у настоящего НАТО, у ОДКБ тоже есть свой устав и четко прописанные обязанности каждого из государств-участников организации. Главная из них – готовность прийти на помощь любой стране из состава в случае нападения на нее внешнего врага.

То есть та самая коллективная безопасность, принцип "нападение на одного из нас – это нападение на всех нас", который лежит в основе настоящего НАТО.

Но в случае с ОДКБ мало кто вообще принимал этот принцип всерьез. Организация годами проедала кучу денег на саммиты, маневры, почетные грамоты и праздничные банкеты и больше ничем вообще не занималась.

Вряд ли кто-то из руководства государств, входящих в нее, всерьез верил в то, что союзники действительно придут на помощь, столкнись они с реальной опасностью.

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Если и верили, то Карабахская война 2020 года показала всю несостоятельность этой веры. Руководство Армении тогда взывало к союзникам по ОДКБ с просьбами о помощи в боях против соседнего Азербайджана, но без толку – армянам никто не помог.

После нескольких недель противостояния азербайджанцы вернули под свой контроль и Нагорный Карабах, и несколько окружающих его районов.

Дізнайтеся більше Генсек ОДКБ офіційно заявив про завершення місії в Казахстані

Формально отказ от союзнических обязательств объяснялся тем, что никто из участников ОДКБ никогда и не признавал Карабах армянской территорией, а значит в регионе имел место не межнациональный конфликт с участием страны, входящей в организацию, а внутренний – азербайджанский.

Но после российского вторжения в Грузию, после оккупации Крыма и Донбасса, после откровенно высказанного Москвой презрения к собственным обязательствам и международному законодательству, такое строгое следование формальностям казалось странным, а Еревану, наверняка, еще и неуместным.

Саммиты ОДКБ – слеты диктаторов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян все просил ОДКБ о помощи, несмотря на то, что просьбы эти просто игнорировались. В этой организации он вообще выглядел и выглядит белой вороной.

Саммиты ОДКБ – это слеты престарелых диктаторов. На первых ролях там всегда были Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон.

Армянский лидер отличается от этих персонажей не только возрастом, но и способом прихода к власти. В отличие от старожилов ОДКБ, он не узурпатор, а наоборот – ниспровергатель узурпаторов, лидер протеста, добившийся ухода старой власти и честно избранный народом.



Никол Пашинян отличается способом прихода к власти / Фото Правительства Армении

За свою непохожесть на коллег по ОДКБ, за настойчивые призывы к организации вмешаться в ход конфликта вокруг Карабаха, Пашинян заплатил немалую цену.

Именно ему пришлось в начале января заявлять об отправке якобы "миротворческого контингента" ОДКБ в охваченный антиправительственными выступлениями Казахстан.

Сильно зависимое от Москвы экономически и политически, армянское руководство было использовано Кремлем как ширма. Вот, мол, не мы одни, а целая Организация договора о коллективной безопасности хочет разобраться с происходящем в Казахстане.

К слову, никого из ОДКБ не смутило то, что по уставу организация должна воевать против внешнего врага, а не подавлять внутренние протесты.

Революция была объявлена инспирированной некими внешними силами и этого объявления оказалось достаточно для отправки в Центральную Азию нескольких тысяч белорусских, армянских и российских интервентов.

Почему Россия реанимировала ОДКБ

Цель интвервенции очевидна – в Казахстане могла победить реальная народная революция. Путин, прямо-таки одержимый ужасом перед, как он их называет, "цветными революциями", буквально ринулся выручать довольно похожий на его собственный казахстанский авторитарный режим.

Для того, чтобы эта "помощь" не выглядела как откровенное вмешательство одного государства в дела другого, на сцену и выпустили прежде смешную и бесполезную ОДКБ.

Точно также в 1968 году Москва отправила на удушение Пражской весны в Чехословакии не только свою армию, но и части из других стран соцлагеря. Официально революцию давили не советы, а страны Варшавского договора: не только СССР, но и Польша, Венгрия, ГДР и Болгария.

До теми Казахстан збільшив політичну залежність від Росії, – Financial Times

Вроде бы как коллективное решение, а значит, и ответственность коллективная. Но нет – как в случае с Чехословакией всем было понятно, что это именно советское вторжение, так и в случае с Казахстаном всем ясно, что это российская авантюра.

Нет никакого коллективного решения. Есть воля Москвы, которую ее сателлиты не посмели ослушаться и, взяв под козырек, разбавили российские тысячные контингенты интвервентов несколькими десятками своих военных.