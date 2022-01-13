Деталі розмови Путіна й Токаєва

Президент Казахстану проінформував російського колегу про заходи щодо встановлення "порядку" в країні. Їх, мовляв, реалізували завдяки "ефективним діям миротворчих сил" ОДКБ.

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Особливу вдячність за допомогу та підтримку висловили Росії – стратегічному партнеру та союзнику з ОДКБ,

– похвалилися у Кремлі.

Сторони також обговорили виведення військ ОДКБ з території Казахстану.

Війська ОДКБ в Казахстані

5 січня Токаєв звернувся до країн ОДКБ. Він назвав протестувальників у Казахстані "терористами" та попросив у країн надати військову допомогу. Адже казахські військові не хотіли стріляти у власний народ.

Першою, ясна річ, зголосилася Росія. Вона почала відправляти своїх десантників та техніку в Казахстан. Сторони наголошували, що військові – "миротворці", які будуть охороняти адміністративні будівлі. Та все ж відкривати вогонь їм дозволили.

Згодом Токаєв заявив, що війська ОДКБ "успішно завершили свою місію". 13 січня їх почали виводити з території країни. До речі, видання The Financial Times стверджує, що такими діями президент збільшив політичну залежність своєї країни від Росії.

Головне про наслідки протестів у Казахстані

Під час протестів затримали приблизно 8 тисяч людей.

Жертвами стали щонайменше 164 осіб, серед яких є троє дітей.

Найбільше людей загинуло в Алмати.

У МОЗ Казахстану кажуть про 2300 постраждалих, 80 з них перебували у важкому стані.

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