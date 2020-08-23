У горах Грузії трапилася страшна аварія: пасажирський автобус упав із кам’яного схилу. Він пролетів 80 метрів у повітрі поки не приземлився в ущелині. Внаслідок аварії загинуло щонайменше 12 людей, ще 3 тяжко травмовані.

Про жахливий інцидент інформує Sputnik Грузия. На місці аварії працюють бригади швидкої допомоги та правоохоронці.

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Також там перебувають пожежно-рятувальні бригади, що допомагають дістати постраждалих з автобуса. Їх оперативно передають медикам і доправляють до лікарень.

Смертельна аварія трапилася на шляху до Шатілі поблизу села Бісо, що у регіоні Мцхета-Мтіанеті. Дорога вважається однією з найбільш небезпечних та високогірних у Грузії.

Мікроавтобус впав з висоти близько 80 метрів з кам'янистого схилу. Наразі тривають пошуки пасажирів. Крім того, проводиться ідентифікація тіл загиблих та інші оперативно-розшукові заходи.

Рятувальні роботи проводять дуже обережно, але безперервно, бо навколо – складний рельєф місцевості й метеорологічні умови.

Місце аварії на карті: