На Полтавщині трапилася моторошна ДТП: серед загиблих є діти – фото
У Полтавській області на трасі Київ-Харків трапилась серйозна ДТП. У результаті аварії 3 людей загинули, є постраждалі. Їх у важкому стані доправили до найближчої лікарні.
Аварія сталась уночі 22 серпня поблизу села Говтвянчик Полтавського району. Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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Під час руху зіткнулися легковий авто Volvo і вантажівка MAN. Легковий автомобіль фактично був ущент розбитий. Загиблих та постраждалих довелося деблокувати за допомогою спеціального гідравлічного інструменту.
Автомобіль був зім'ятий ущент / Фото Нацполіції
Що відомо про постраждалих та загиблих
Унаслідок ДТП загинули водій Volvo та двоє дітей, які перебували у салоні легковика. За попередніми даними, малятам було 2 і 4 роки.
Пресслужба ДСНС у Полтавській області повідомляє про двох травмованих: пасажирку Volvo та пасажира вантажівки MAN. Водночас Нацполіція заявила, що у ДТП постраджало троє осіб: пасажирка Volvo, водій та пасажир вантажівки MAN.
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