24 канал пропонує вашій увазі пост експерта Дмитра Золотухіна – про особливості літака, що впав, і про те, що пишуть російські джерела. Далі – мовою оригіналу.

По всей видимости, речь идет о модификации Ан-26 – Ан26Ш. Это учебный самолет для первичной подготовки штурманов. Построено 36 машин, поставлялись в штурманские училища ВВС СССР. Хотя, сколько их было в Украине, и сколько из них за время войны были подданы модификациям, и каким именно – это установить довольно сложно.

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Хоть это и не бампер на машине поменять – тем не менее, 410-й завод ремонтировал эти борты достаточно интенсивно.



За попередньою інформацією, саме цей літак розбився біля Чугуєва

Бортовой номер – 76 Желтый. Споттеры фиксируют его в аэропорту Чугуева, как минимум с 2009-го года, хотя я еще далеко не все источники отсмотрел.

Среди прочих задач, борт производил летную практику штурманов старших курсов факультетов летного факультета ХУПС (Харківський університет повітряних сил, – 24 канал).

Пытаюсь установить:

общий налет часов;

последние большие ремонты и закупки;

участие в боевых действиях.

Очень беспокоит тот факт, что за бортами военной части А-4104 пристально следили наши "заклятые друзья" из ГРУ МО РФ.

Они были в курсе, какой борт пошел на ремонт, а каком присвоено имя Дмитрия Майбороды… Вот и сегодня, буквально через пару часов после катастрофы они уже собрали полную картину.





Ан-26 – модифікація Ан26Ш

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Напомню, что "диана-михайлова" – это именно тот ресурс, который первым сообщал и выкладывал "видосы" с мест уничтожения украинских бортов в Ливии. А также распространял фейковые фотографии начапарата Баканова – лейтенанта Анны Кучук.

Источник: Дмитрий Золотухин