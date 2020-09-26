Представники урядів та голови держав висловили співчуття українському народу через катастрофу літака АН-26 під Чугуєвом. Відповідні звернення світові лідери опублікували на своїх сторінках у соцмережах.

Представники держав висловили підтримку близьким загиблих курсантів, інформує 24 канал.

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Реакція ЄС

Віцепрезидент Євросоюзу і високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив співчуття українцям через катастрофу літака АН-26 на Харківщині.

"Дізнався про трагічну катастрофу військового літака в Чугуєві, Україна. Думками я разом з сім'ями та друзями тих, хто втратив життя. Мої співчуття від імені ЄС президенту Володимиру Зеленському, міністру Дмитру Кулебі, міністру оборони Андрію Тарану", – йдеться у повідомленні Борреля в твітері.

Just learned about the tragic military plane crash this evening in Chuhuiv, Ukraine. My thoughts are with the families and friends of those who lost their lives. My condolences on behalf of the EU to President @ZelenskyyUa, Minister @DmytroKuleba and @DefenceU Minister Taran — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 25, 2020

Як відреагували в Канаді

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на своїй сторінці в твітері також поспівчував українцям, які втратили своїх рідних та близьких у катастрофі літака ЗСУ.

Які сумні новини з України. Ми висловлюємо свої співчуття родинам та друзям, які втратили близьких людей у результаті військово-повітряної катастрофи, та бажаємо швидкого одужання тих, хто вижив. Наші думки з вами,

— написав Трюдо.

Quelle triste nouvelle de l’Ukraine. Nous sommes de tout cœur avec les familles et les amis qui ont perdu un proche dans l’écrasement d’un avion militaire et souhaitons un prompt rétablissement aux survivants. Nos pensées vous accompagnent ce soir. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 26, 2020

Сполучені Штати висловили свою підтримку

У США висловили співчуття сім'ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, які загинули або були травмовані внаслідок катастрофи літака ЗСУ на Харківщині. Повідомлення опублікувало відповідне посольство на сторінці у фейсбуці.

Президент Польщі направив послання Зеленському

Президент Республіки Польща Анджей Дуда направив послання президенту України Володимиру Зеленському у зв'язку з авіакатастрофою 25 вересня.

"Засмучений новиною про трагічні наслідки авіакатастрофи літака, на борту якого перебували студенти Харківського національного університету військово-повітряних сил України, висловлюю Вам від імені польського народу і себе самого глибоке співчуття. Можу вас запевнити, що у ці болючі моменти ми об'єднані горем і скорботою з сім'ями загиблих і з усім українським народом", — заявив Дуда.

Співчуття від інших держав

Від імені своїх країн висловили співчуття Україні також посол Британії Мелінда Сіммонз та посол Німеччини Анка Фельдгузен.

"Європа у жалобі разом з вами і бажає повного одужання тим, хто вижив", – відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель.

Мої найглибші співчуття близьким загиблих у трагічній авікатастрофі під Харковом. Подумки з народом нашої братньої України",

– написав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

Також на авіакатастрофу відреагували представники урядів Швеції, Латвії, Болгарії, Туреччини, Албанії та Молдови.

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