Авіакатастрофа на Харківщині: світові лідери відреагували на падіння літака АН-26
Представники урядів та голови держав висловили співчуття українському народу через катастрофу літака АН-26 під Чугуєвом. Відповідні звернення світові лідери опублікували на своїх сторінках у соцмережах.
Представники держав висловили підтримку близьким загиблих курсантів, інформує 24 канал.
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Реакція ЄС
Віцепрезидент Євросоюзу і високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив співчуття українцям через катастрофу літака АН-26 на Харківщині.
"Дізнався про трагічну катастрофу військового літака в Чугуєві, Україна. Думками я разом з сім'ями та друзями тих, хто втратив життя. Мої співчуття від імені ЄС президенту Володимиру Зеленському, міністру Дмитру Кулебі, міністру оборони Андрію Тарану", – йдеться у повідомленні Борреля в твітері.
Як відреагували в Канаді
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на своїй сторінці в твітері також поспівчував українцям, які втратили своїх рідних та близьких у катастрофі літака ЗСУ.
Які сумні новини з України. Ми висловлюємо свої співчуття родинам та друзям, які втратили близьких людей у результаті військово-повітряної катастрофи, та бажаємо швидкого одужання тих, хто вижив. Наші думки з вами,
— написав Трюдо.
Сполучені Штати висловили свою підтримку
У США висловили співчуття сім'ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, які загинули або були травмовані внаслідок катастрофи літака ЗСУ на Харківщині. Повідомлення опублікувало відповідне посольство на сторінці у фейсбуці.
Президент Польщі направив послання Зеленському
Президент Республіки Польща Анджей Дуда направив послання президенту України Володимиру Зеленському у зв'язку з авіакатастрофою 25 вересня.
"Засмучений новиною про трагічні наслідки авіакатастрофи літака, на борту якого перебували студенти Харківського національного університету військово-повітряних сил України, висловлюю Вам від імені польського народу і себе самого глибоке співчуття. Можу вас запевнити, що у ці болючі моменти ми об'єднані горем і скорботою з сім'ями загиблих і з усім українським народом", — заявив Дуда.
Співчуття від інших держав
Від імені своїх країн висловили співчуття Україні також посол Британії Мелінда Сіммонз та посол Німеччини Анка Фельдгузен.
"Європа у жалобі разом з вами і бажає повного одужання тим, хто вижив", – відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель.
Мої найглибші співчуття близьким загиблих у трагічній авікатастрофі під Харковом. Подумки з народом нашої братньої України",
– написав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.
Також на авіакатастрофу відреагували представники урядів Швеції, Латвії, Болгарії, Туреччини, Албанії та Молдови.
Головне про авіакатастрофу літака АН-26 біля Чугуєва
- 25 вересня у Харківській області поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей.
- Згідно з інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок катастрофи загинуло 25 людей.
- За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.