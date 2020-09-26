В авіакатастрофі біля Чугуєва загинув син штурмана ІЛ-76, збитого бойовиками, – ЗМІ
За інформацією ЗМІ, в авіакатастрофі біля Чугуєва, яка сталася 25 вересня, загинув курсант, батько якого був штурманом ІЛ-76. Літак разом із десантниками 2014 року терористи збили в небі над Луганськом.
Відтак, родина за останні 6 років втратила в авіатрощі і батька, і сина. Про це повідомляє ТСН.
Важливо Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: все, що відомо – фото, відео
Батько померлого курсанта загинув у 2014 році. Він був штурманом літака ІЛ-76, який перевозив українських десантників в Луганськ. Тоді проросійські бойовики збили український військовий літак під час посадки в аеропорту Луганська.
Це стало найбільшою з початку АТО й одночасною найбільшою втратою ЗСУ за період її незалежності. СБУ встановила причетність Кремля до збиття літака.
Авіакатастрофа біля Чугуєва: головне
- Ввечері 25 вересня неподалік від Чугуєва, що на Харківщині впав та загорівся військовий літак АН-26. На його борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів.
- Внаслідок авіаційної катастрофи 24 особи загинули, один із курсантів – у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні міста Чугуїв. Ще двох людей шукають рятувальники.
- За попередніми даними, причиною авіакатастрофи є відмова одного з двигунів.
- За дорученням президента України вже створили слідчу комісію, яка розслідуватиме причини трагедії.