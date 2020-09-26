За інформацією ЗМІ, в авіакатастрофі біля Чугуєва, яка сталася 25 вересня, загинув курсант, батько якого був штурманом ІЛ-76. Літак разом із десантниками 2014 року терористи збили в небі над Луганськом.

Відтак, родина за останні 6 років втратила в авіатрощі і батька, і сина. Про це повідомляє ТСН.

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Батько померлого курсанта загинув у 2014 році. Він був штурманом літака ІЛ-76, який перевозив українських десантників в Луганськ. Тоді проросійські бойовики збили український військовий літак під час посадки в аеропорту Луганська.

Це стало найбільшою з початку АТО й одночасною найбільшою втратою ЗСУ за період її незалежності. СБУ встановила причетність Кремля до збиття літака.

Все, що відомо про страшну трагедію на Луганщині – читайте за посиланням.

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