Авіакомпанія SkyUp ввела плату за реєстрацію в аеропорту: як заощадити
Український лоукостер SkyUp стягуватиме плату с пасажирів за реєстрацію в аеропорту. Це стосуватиметься більшості категорій пасажирів регулярних рейсів.
Платна реєстрація в аеропорту від SkyUp
Розмір збору за видрукування на стійці складе 18 євро або еквівалент цієї суми в національній валюті. Про це передає Avianews.
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Плату почнуть стягувати з:
- 1 вересня 2020 року на внутрішніх рейсах;
- 1 жовтня 2020 року на міжнародних рейсах.
Як заощадити гроші
Водночас зареєструватися на рейс можна на сайті авіакомпанії. Ця процедура є абсолютно безкоштовною. Онлайн-реєстрація відкривається за 48 години до вильоту і закривається за 5 годин до відправлення за розкладом.
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Крім того, безкоштовно зареєструватися на рейс SkyUp зможуть окремі категорії пасажирів.
Хто може не платити за реєстрацію в аеропорту
- пасажири чартерних рейсів;
- пасажири, які летять регулярними рейсами пасажири старше 60 років;
- люди з 1 і 2 групою інвалідності;
- учасники АТО.