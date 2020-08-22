Український лоукостер SkyUp стягуватиме плату с пасажирів за реєстрацію в аеропорту. Це стосуватиметься більшості категорій пасажирів регулярних рейсів.

Платна реєстрація в аеропорту від SkyUp

Розмір збору за видрукування на стійці складе 18 євро або еквівалент цієї суми в національній валюті. Про це передає Avianews.

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Плату почнуть стягувати з:

1 вересня 2020 року на внутрішніх рейсах;

1 жовтня 2020 року на міжнародних рейсах.

Як заощадити гроші

Водночас зареєструватися на рейс можна на сайті авіакомпанії. Ця процедура є абсолютно безкоштовною. Онлайн-реєстрація відкривається за 48 години до вильоту і закривається за 5 годин до відправлення за розкладом.

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Крім того, безкоштовно зареєструватися на рейс SkyUp зможуть окремі категорії пасажирів.

Хто може не платити за реєстрацію в аеропорту

пасажири чартерних рейсів;

пасажири, які летять регулярними рейсами пасажири старше 60 років;

люди з 1 і 2 групою інвалідності;

учасники АТО.

Зверніть увагу! Безкоштовної залишиться реєстрація на рейси в тих аеропортах, де недоступна реєстрація через інтернет.