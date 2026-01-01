"Корабель ганьби": Росія остаточно втратила єдиний авіаносець "Адмірал Кузнецов" у 2025 році

Росіяни, які дуже пишаються своїм флотом, торік залишилися без єдиного авіаносця. Мова про "Адмірала Кузнецова". Цікаво, але екскомандувач флоту вважає це правильним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Чому Росія відмовилася від свого єдиного авіаносця?

Кремль колись пишався "Адміралом Кузнецовим", хоча країна мала лише один авіаносець. Із липня 2018-го корабель ремонтували, і в 2025 році він мав повернутися на службу. Але не так сталося, як гадалося.

Модернізація тривала 8 років і могла з'їсти понад мільярд доларів США. Улітку 2025-го її припинили, а восени судно законсервували. Одна з причин – у Росії мало портів за кордоном.

Цікаво, що адмірал Сергій Авакянц, колишній командувач Тихоокеанського флоту, схвалив рішення припинити модернізацію.

"Кузнецов" – з іншої епохи. Це дуже дорога та неефективна морська зброя. Майбутнє за роботизованими системами та безпілотними літальними апаратами,

– сказав він тоді.

А тому, на його думку, виведення авіаносця з експлуатації стало абсолютно правильним кроком.



"Адмірал Кузнецов" / Фото Getty Images

Цікаво! В СРСР було на озброєнні декілька авіаційних крейсерів, але після розпаду Радянського Союзу залишився тільки "Адмірал Кузнецов".

Яке озброєння було в "Адмірала Кузнецова"?

Цей корабель мав відмінність від американських "колег". Крейсер був розроблений для підтримки та захисту флоту стратегічних ракетоносців, надводних кораблів та літаків-ракетоносців ВМС СРСР.

На озброєнні був багатоцільовий Су-33, який згодом застарів, а ще гелікоптери Ка-27 та Ка-27С і 12 далекобійних протикорабельних крилатих ракет класу "поверхня-поверхня".

Скандали довкола єдиного авіаносця в Росії

А ще кумедно, що "Кузнецов" працював на мазуті, тож його було добре видно у відкритому морі.

У 2017 році тодішній міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон назвав його кораблем ганьби, коли той проходив крізь води поблизу англійського узбережжя, вивергаючи чорний дим. "Адмірал Кузнецов", імовірно, вважався радше екологічною та навігаційною загрозою, ніж військовою,

– зіронізували Forbes.

Піком кар'єри авіаносця стала військова операція Росії у Сирії. Але пізніше почався занепад. Наприклад, у листопаді 2018 року 70-тонний плавучий кран упав на польотну палубу, внаслідок чого трагічно загинув один робітник і ще четверо отримали поранення.

"Хоча йому бракувало можливостей та витривалості атомних суперносців ВМС США, він дозволив Росії піднімати прапор в іноземних портах і, що ще важливіше, проводити морські повітряні вильоти у віддалених регіонах. Однак авіаносець дедалі більше викликав глузування в усьому світі, і під час одного з його останніх розгортань навіть у ВМС США висловлювалися побоювання, що військовий корабель може затонути під час дій у Середземному морі", – розповів оглядач Forbes Пітер Сучіу.

