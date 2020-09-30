Авіарейс МАУ з Києва до США стане найдовшим у світі перельотом: деталі
Рейс компанії Міжнародних авіаліній України стане найтривалішим у світі для літака Boeing 737 − 900ER. Він літатиме до Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомили на сайті Airline routes and ground servises з посиланням на глобального постачальника даних про подорожі OAG.
Зверніть увагу МАУ внесла зміни до розкладу за жовтень: яких рейсів вони стосуються
Літак відправиться з аеропорту Бориспіль до аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку, що у США. Загалом політ триватиме 12,5 годин. А його протяжність складе 7 615 кілометрів.
Коли він почне курсувати?
Відтак, МАУ запустить рейси Київ — Нью-Йорк з 9 грудня 2020 року. За цим маршрутом вони курсуватимуть двічі на тиждень. Також передбачене дозаправлення в Ісландії.