Рейс компанії Міжнародних авіаліній України стане найтривалішим у світі для літака Boeing 737 − 900ER. Він літатиме до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомили на сайті Airline routes and ground servises з посиланням на глобального постачальника даних про подорожі OAG.

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Літак відправиться з аеропорту Бориспіль до аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку, що у США. Загалом політ триватиме 12,5 годин. А його протяжність складе 7 615 кілометрів.

Коли він почне курсувати?

Відтак, МАУ запустить рейси Київ — Нью-Йорк з 9 грудня 2020 року. За цим маршрутом вони курсуватимуть двічі на тиждень. Також передбачене дозаправлення в Ісландії.

Довідка. У 2019 році МАУ виконували 5 рейсів на тиждень між Києвом і Нью-Йорком. Літаки були заповнені на 86% і загалом перевезли 196,5 тисяч пасажирів.