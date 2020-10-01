Авіація гасить пожежі на Луганщині: бойовики обіцяли не відкривати вогонь – відео
Українська авіація 1 жовтня долучилась до гасіння масштабних лісових пожеж у Луганській області. Для цього від проросійських бойовиків отримано гарантії режиму "тиші".
Інформацію підтвердив голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. Він заявив про це під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
Актуально Кількість жертв лісових пожеж на Луганщині зростає: останні новини – відео, фото
Як домовлялись з бойовиками про гарантії безпеки
- За словами Гайдая, українська сторона ще з вчорашнього вечора подавали запити до ОБСЄ і СЦКК із проханням забезпечити режим тиші.
- Він додав, що навіть якщо б гарантії тиші були отримані вчора, то авіацію було неможливо задіяти, оскільки сильний вітер в регіоні заважав підняти в повітря пожежні літаки і вертольоти.
Як тільки ми отримали листи, літаки відразу почали гасити пожежі. Наразі їх три, ще два вертольоти залучать згодом,
– зазначив Гайдай.
Авіація гасить вогонь в Луганській області: дивіться відео
Масштабні пожежі на Луганщині: останні новини
- Масштабні лісові пожежі спалахнули на Луганщині ще декілька днів тому. Вже 30 вересня ситуація загострилась. Наразі полум'я охопило площу близько 10 тисяч гектарів.
- Жертвами стихії вже стали 9 осіб, ще понад 10 потрапили до лікарні.
- З вогнем борються близько 1 200 рятувальників, залучено дві сотні одиниць техніки та авіацію.
- Поліція за фактом пожеж порушила 7 кримінальних проваджень.
- Правоохоронці не виключають, що причиною пожеж може бути підпал, а в штабі ООС вважають, що вогонь спалахнув через обстріл бойовиків.