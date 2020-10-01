Українська авіація 1 жовтня долучилась до гасіння масштабних лісових пожеж у Луганській області. Для цього від проросійських бойовиків отримано гарантії режиму "тиші".

Інформацію підтвердив голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. Він заявив про це під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Як домовлялись з бойовиками про гарантії безпеки

За словами Гайдая, українська сторона ще з вчорашнього вечора подавали запити до ОБСЄ і СЦКК із проханням забезпечити режим тиші.

Він додав, що навіть якщо б гарантії тиші були отримані вчора, то авіацію було неможливо задіяти, оскільки сильний вітер в регіоні заважав підняти в повітря пожежні літаки і вертольоти.

Як тільки ми отримали листи, літаки відразу почали гасити пожежі. Наразі їх три, ще два вертольоти залучать згодом,

– зазначив Гайдай.

Зверніть увагу! Вогонь вже дістався до замінових ділянок поблизу Станиці Луганської. Там лунають вибухи. Через загрозу пункт пропуску КПВВ "Станиця Луганська" закрили.

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