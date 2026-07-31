Авіазавод, НПЗ та порт: СБУ і Сили оборони завдали серйозних втрат ворогу

У ніч на 31 липня СБУ спільно із Силами оборони провели масштабну операцію. Під удар потрапили Волгоградський нафтопереробний завод, Євпаторійський авіаційний завод, інфраструктура порту Тамань, а також низка інших військових об'єктів окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що опинилося під ударом?

Однією з головних цілей став нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Унаслідок атаки уражено ключові елементи виробничих потужностей НПЗ. На об’єкті, який живить злочинну війну Росії проти України, вирує масштабна пожежа.

Це одне з найбільших підприємств нафтопереробки держави-агресора у південному федеральному окрузі. Потужність заводу становить близько 14,8 мільйона тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільний бензин, дизельне пальне та авіаційне пальне. Продукція заводу використовується для забезпечення потреб російських збройних сил. Наразі масштаби пошкоджень уточнюються

За даними СБУ, у тимчасово окупованій Євпаторії під удар потрапив місцевий авіаційний завод. Повідомляється про ураження двох ангарів, у яких зберігалася авіаційна техніка, а також виробничого цеху підприємства. Інформація про масштаби пошкоджень та наслідки удару уточнюється.

Крім цього, українські сили уразили інфраструктуру порту Тамань у Краснодарському краї Росії. Після удару на території порту виникла масштабна пожежа.

Також відомо про ураження ще кількох військових цілей російських окупантів. Зокрема, було атаковано:

комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" поблизу Голубівки Луганської області;

склад боєприпасів у районі Наумівки в тимчасово окупованому Криму;

пункт управління російських військ у районі Бахмута Донецької області.

У Генеральному штабі зазначили, що результати ураження уточнюються.

У ніч проти 30 липня у російській Пензі пролунали вибухи, після яких спалахнули пожежі на логістичних центрах маркетплейсу Wildberries. Обидва об'єкти зазнали атаки безпілотників, а на складах виникло масштабне займання.

Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко заявив, що після удару евакуювали працівників, а також повідомив щонайменше про одного постраждалого. У компанії Wildberries підтвердили пожежу та зазначили, що логістичні процеси тимчасово перенаправили на інші склади, аби продовжити доставку товарів.

За даними російських джерел, логістичний комплекс у Пензі має площу близько 90 тисяч квадратних метрів і є одним із ключових центрів доставки товарів у Приволзькому федеральному окрузі.