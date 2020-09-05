Поліція австралійського штату Вікторія, який найбільш постраждав від COVID-19, арештувала кількох протестувальників. Приблизно 300 людей вийшли на акцію протесту через посилення карантинних обмежень.

Протести проти карантину закінчилися арештами

Напередодні у штаті Вікторія повідомили ще про 11 смертей і 76 нових випадків коронавірусу, пише Associated Press.

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У місті Мельбурн ввели комендантську годину, аби стримати поширення недуги.

Однак жителі міста організували так званий "День Свободи". На ньому протестували проти посилення карантинних обмежень.

Завершилося все тим, що поліція арештувала чотирьох учасників акції.

Очікується, що австралійська влада 6 вересня оголосить, як і коли Мельбурн та Вікторія виходитимуть з карантину.

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Коронавірус та карантин в Австралії

Станом на 5 вересня на коронавірус у країні захворіли 26 208 людей. Одужати вдалося 22 331 хворому, померли – 748.

Обмеження у Вікторії ввели на початку серпня. Зараз жителі штату можуть залишати свої будинки лише, аби купити їжу, піти працювати, вчитися або займатися фізичними вправами.

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