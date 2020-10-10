Автівка влетіла у сарай на Вінниччині: двоє людей загинули – фото
У селі Станіславчик Вінницької області 9 жовтня близько 13:30 BMW протаранила паркан і влетіла у господарську будівлю. Двоє людей загинули на місці.
Що відомо про ДТП
Водій за кермом авто не впорався з кермуванням. Про це повідомила пресслужба поліції Вінницької області. Машина врізалась у господарську будівлю жителя села.
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Оскільки BMW повністю протаранила стіну, споруда завалилась. Автомобіль теж зазнав сильних пошкоджень.
Що відомо про постраждалих
У результаті 35-річний водій автомобіля та його 23-річний пасажир, житель сусіднього села, загинули на місці. Ще один пасажир травмувався, його забрали до районної лікарні.
Правоохоронці з'ясовують обставини аварії, кримінальне провадження вже відкрили. Винуватцю ДТП загрожує до 8 років ув'язнення.
Розбита BMW/ Фото поліції Вінниччини
Приблизне місце, де сталась ДТП: