Потужна негода прийшла у Запоріжжя та Харків. Через сильну зливу дороги перетворилися на ріки, а каналізаційні зливи не можуть впоратися з великою кількістю води.

Злива у Запоріжжі

Негода прийшла у Запоріжжя ввечері 13 липня. Як пише видання Vgorode, місто паралізували затори.

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Автомобілі рухаються дуже повільно, а вулиці поступово перетворюються на річки. Вода підтопила вулиці Шкільну та дамбу у районі Пушкіна.

У бік Фестивальної зараз взагалі не проїхати, утворилися величезні затори. Машини стоять у калюжах і не можуть їхати,

– мовиться у повідомленні.

Постраждали через зливу не лише пішоходи та водії, а й пасажири громадського транспорту. Як розповідають очевидці, маршрутка застрягла під Вознесенівський мостом. Вода затопила салон, наразі люди чекають рятувальників.

Через негоду у Запоріжжі трапилося декілька ДТП. У декількох районах міста вимкнули світлофори – на дорогах справжній хаос.

Потужна злива у Запоріжжі: дивіться відео

Вода затопила салон маршрутки: дивіться відео

Негода у Харкові

13 липня злива прийшла й у Харків. Найгірша ситуація на проспекті Гагаріна – там через зливу утворилися величезні затори. На відео, оприлюдненому у телеграм-каналі "Харьков 1654", видно, як автомобілі пливуть дорогами.

Потужна злива затопила нещодавно відремонтовані центральні вулиці Харкова. Мовиться про Сумську та Алчевських, а також проспект Свободи.

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Щоправда, є й ті, хто щиро радіє негоді. У мережі з'явилося відео, на якому харківчани дістали надувний матрац та пливуть на ньому вулицями.



Негода у Харкові / Фото з інстаграму @angel56_56



Злива у Харкові / Фото з інстаграму @angel56_56