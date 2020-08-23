Мода на купівлю "євроблях" поступово проходить, зараз автолюбителі віддають перевагу так званим "американкам". Доставити б/у авто з США можна значно дешевше, ніж купити аналогічне на українському ринку. Щоправда, періодично з'являються законодавчі ініціативи, спрямовані на посилення вимог до придбання, ввезення та легалізації таких авто.

Як хочуть впорядкувати роботу на ринку вживаних американських авто та до чого це насправді призведе, – журналістка 24 каналу розбиралась разом з адвокатом, кандидатом юридичних наук Денисом Головіним.

Зекономити не вийде

На сайті МВС є документ, який наробив чимало галасу серед автолюбителів. Зокрема, йдеться про проєкт постанови Кабінету Міністрів про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) тощо, яка суперечить інтересам громадян України.

Цього разу під виглядом спрощення порядку реєстрації вживаних авто автори постанови, до якої у експертів виникає багато запитань, вкотре намагаються витягнути гроші з кишень українців. Наслідком прийняття цього документу є не лише здорожчання авто, а й сприяння формуванню нових корупційних схем.

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Як зазначають автори постанови, її метою є заборона ввозити в Україну транспортні засоби, які мають у реєстраційних документах відмітку "на утилізацію". Щоправда, цю відмітку страхові агенції США ставлять навіть тоді, коли, приміром, бампер трошки пошкоджено чи є подряпини на капоті.



Авто з США мають всі шанси подорожчати / Фото 24 каналу

У такому разі, необхідно врахувати специфіку американського законодавства та інших держав, де навіть авто з незначними пошкодженнями (до їх усунення) – заборонено до експлуатації на дорогах. Наприклад, розбита фара чи пошкоджений бампер. Автори проєкту цей нюанс не врахували,

– розповідає Денис Головін.

Приміром, "Москвич", у якого по дорозі відвалюються запчастини, в українських реаліях не одразу списують "на утилізацію". Навіть зараз такі автівки особливо часто можна побачити в невеличких містах та селищах.

Ціна питання

Так, в Америці у разі страхового випадку чи іншої події, що сталась з авто, в документи вносять позначку "на утилізацію". Після ремонту, такы машини проходять державну сертифікацію, так само як і в Україні, і їм надається допуск до участі у дорожньому русі. "Бита" автівка коштує дешевше, тому її вигідніше продати за кордон, а звичайному українцю придбати.

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Приблизно за 8-15 тисяч доларів на американських аукціонах можна купити пристойне авто із незначними пошкодженнями, доправити його в Україну та розмитнити. Здебільшого, такі машини мають офіційну технічну історію, сервісні книжки та інші документи.

За наявною інформацією, з Америки до України протягом місяця прибуває понад 10 тисяч автомобілів, тож у разі прийняття цього проєкту чималі витрати та збитки понесуть українці та наші державні органи. За перші два квартали 2020 року українці імпортували легкових авто та іншого моторного транспорту для перевезення людей на 1,46 мільярдів доларів, про що свідчить митна статистика.

В Україну імпортували найбільше транспортних засобів з:

США – на понад 314 мільйони доларів;

Японії – 280,6 мільйони доларів;

Німеччини – 242,6 мільйони доларів;

Словаччини – 68,23 мільйони доларів;

Румунії – 60 мільйони доларів.

В проєкті постанови зазначається наступне: "Документи, видані іноземними уповноваженими органами, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України, та подані разом із засвідченим у встановленому порядку перекладом на українську мову. Документ, який посвідчує, що транспортний засіб підлягає утилізації, не є документом, який підтверджує реєстрацію транспортного засобу".



Українцям доведеться забути про дешеві авто з Америки / Фото 24 каналу

На переконанн яекспертів, ця постанова, по-перше, обмежує покупців у праві вибору автівки. По-друге, введення такої норми у правове поле означає фактичну заборону реєстрації автомобілів, привезених з-за кордону, якщо їх "тайтли" містять вказівку, що авто підлягає утилізації. Де-факто, наразі так звані "картки про утилізацію" є техпаспортами для реєстрації в Україні. Якщо постанову приймуть, то документ, де написано, що авто підлягає утилізації, не буде підставою для реєстрації його в Україні.

Виходить, українці можуть купити авто в США на аукціоні, сплатити всі податки, і вдома продати його потім лише на запчастини, бо виявиться, що в "тайтлі" є запис про утилізацію авто. Тобто буде неможливо поставити на облік таке авто і їздити на ньому,

– говорить Денис Головін.

На переконання адвоката, існує щонайменше два варіанти розвитку подій, за умови прийняття цієї постанови.

Перший – пошук альтернативних шляхів вирішення питання. Коштуватиме це не дешево. Адже кмітливі дільці вигадають корупційні схеми завдяки яким вдасться обійти "нові правила". Приміром, за додаткову плату виготовлятимуть інші – "правильні" супровідні документи на пошкоджені авто.

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Другий – спочатку биті авто переганятимуть до сусідніх держав (Грузія, Литва та ін.), там виготовлятимуть потрібні документи та якось ремонтуватимуть машини. І знову постраждає наш покупець. Адже він не зможе напряму купити авто з відомою "біографією" також не вийде контролювати ремонт. Як наслідок, постраждають ще й українські експедиторські, брокерські та сервісні компанії. Натомість, від такої ініціативи виграють сусіди, бо цю роботу зможуть виконувати їх робітники.

До прикладу, в Грузії послуга з відновлення американських машин після аукціонів – дуже популярна. Адже після капремонту їх знову реєструють, але вже без відмітки про ДТП і продають, зокрема й в Україну.

Ця ініціатива, щодо заборони на реєстрацію американських авто, які побували в ДТП, не сприятиме очищенню нашого ринку від цих машин, а лише зміниться маршрут їх потраплянн до нас,

– пророкує Денис Головін.

Доведеться доплатити ще

До речі, історія з забороною "американок" не нова. Цим шляхом вже проходила Білорусь. Там, теж дещо подібне запроваджували, проте проіснувала ініціатива не надовго. Тоді, вартість таких авто здорожчала на 600-800 доларів. Тоді автолюбителі повстали і завдяки протестним акціям та численним скаргам чиновники змушені були скасувати цю новацію. Більшість українців віддають перевагу вживаним автівкам / Фото 24 каналу

Також серед вимог, зазначених в проєкті постанови, до вживаної машини доведеться подавати й документи про її реєстрацію за кордоном: "Якщо транспортні засоби були зареєстровані у відповідних органах іншої держави, обов'язковим є подання до сервісних центрів МВС реєстраційних документів на транспортний засіб такої держави або документів, що підтверджують їх реєстрацію".

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Такими вважаються документи, складені за межами України за участю посадовців, компетентних органів чи надіслані від таких органів. Проте йдеться лише про документи перекладені державною мовою. Щоправда, переклад має здійснюватись офіційними органами інших держав, шляхом проставлення на документах апостилю, або консульськими установами Міністерства іноземних справ України.

До речі, водночас з цим проектом постанови з'явилась ініціатива щодо впровадження обов’язкового апостиля документів по іноземним авто, а це додатково потягне 200-300 доларів. І знову нашим співвітчизникам доведеться доплатити. Цього разу це понад 20 % вартості автомобіля.

Тож прийняття цієї постанови призведе до скорочення від надходжень "чесних" автомобілів та суттєве зменшення платежів до бюджету, а також до численних корупційних схем.