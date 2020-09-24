Придбати автівку з салону в Україні, пригнати з Європи так звану євробляху, а, може, взагалі з аукціону у штатах? Варіантів для українців просто безліч. Адже автомобільний ринок за останні декілька років значно розвинувся.

Та чи виправдовує ризик купувати автомобіль з США – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Зверніть увагу Jeep презентував концепт преміального позашляховика Grand Wagoneer: захопливі фото

Не биті та не пофарбовані – це не про автомобілі з Америки. Адже все, що потрапляє на аукціонні майданчики зазнало ушкоджень. Машина могла потрапити у ДТП або ж у неї, згоріла електроніка. Навіть трапляються "потопельники". Чим нижча ціна на автомобіль, тим більший ризик.

Часто в США також роблять так званих котів в мішку – все виглядає справним, а насправді машина дуже побита. А щоб її відновити потрібна велика сума.

На автомобілях можна побачити наскільки вони биті, але лише на фото. Реальний стан справ: що потрібно відновлювати, які деталі і наскільки побитий автомобіль видно буде лише в Україні, коли його розберуть,

– зазначив головний редактор сайту "Авто24" Сергій Матусяк.

Страхові компанії можуть вас вберегти

Якщо ж ви не хочете отримати так званого "кота в мішку", можете звернутися до страхових компаній. Але їх потрібно ретельно обирати.

► По перше – вони перевіряють історію пошкоджень автівки.

► По друге – візьмуть на себе всі логістичні питання.

Загалом, придбавши такого "американця" ви зекономите приблизно 20% від вартості авто, і це з урахуванням ремонту.

Яка вигода для України?

"Для прикладу. Є автомобіль Nissan 2016 року. В Америці він коштує 4 тисячі доларів. Для того, щоб його привести сюди, треба "накинути" 8 тисяч доларів. Тобто, він тут обійдеться приблизно 12-13 тисяч доларів. І з цих грошей приблизно 6 тисяч доларів лишається в Україні. Це 2,5 тисячі податків, а інше це запчастина, робота й інші якісь сервісні гроші, які залишаються в Україні", – розповів Матусяк.

Детальніше про те, як правильно купувати авто зі США: дивіться відео