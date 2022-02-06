Через таку помилку авто зіштовхнулось з іншим, яке рухалось назустріч. Це відкинуло його в кювет, де автомобіль перекинувся та наїхав на дерево.

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Деталі аварії під Мелітополем

Рятувальники повідомили, що під час ДТП 4 людей затисло конструкціями понівеченого авто. Працівники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували трьох травмованих. Також витягнули тіло 36-річної жінки, дружини водія, яка загинула.



У аварії загинули 2 людей / Фото ДСНС

34-річного водія та ще двох пасажирів медики забрали до лікарні Мелітополя. Згодом стало відомо, що у медзакладі помер ще один постраждалий. У решти потерпілих численні тілесні ушкодження.



Медики забрали потерпілих до лікарні / Фото Нацполіції

Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу про порушення правил дорожнього руху. Вирішують чи затримувати водія-порушника. Також просять свідків ДТП звернутись у поліцію.

Водій обганяв іншу машину і врізався у дерево / Фото ДСНС

Останні ДТП в Україні

У Дніпрі 5 лютого трапилась ДТП за участі легковика Volkswagen Jetta та вантажівки MAN. Унаслідок аварії постраждала 19-річна дівчина. Попередньо встановили, що водій був п'яним.

Одразу 3 аварії стались 4 лютого у Краматорську та Слов'янську на Донеччині. В результаті одна людина загинула, ще вісім – отримали травми.

У Нікополі на Дніпропетровщині 4 лютого трапилася ДТП. Там водій автівки збив жінку з дитиною на пішохідному переході. Вони поспішали на автобус і перебігали дорогу. На місці аварії була швидка.

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