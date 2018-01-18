Авто на "єврономерах": Гройсман заявив, що водії повинні платити ввізне мито

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що власники автомобілів на європейських номерах повинні платити ввізне мито.

Про це глава уряду розповів в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Я вважаю, що всі повинні бути в рівних умовах. І думаю, що всі повинні розмитнювати автомобілі за правилами, які є для всіх однаковими", – сказав Гройсман, допустивши ймовірність перегляду ввізних ставок.

Читайте також: Чому українці пересідають на єврономери: законні і незаконні способи в'їзду

Прем'єр також додав, що зараз в Україні на автомобілях із європейською реєстрацією їздять багато добропорядних людей. При цьому Гройсман зазначив, що власники таких авто скоюють чимало злочинів, наїздів і вбивств.

"І знайти винуватців неможливо. Такі машини потрібно реєструвати, правильно адмініструвати", – наголосив глава уряду.

Гройсман зазначив, що Кабмін розробив законопроект, у якому регламентується реєстрація автомобілів на єврономерах, щоб було можливо ідентифікувати власників такого транспорту.

Прем’єр також висловив переконання, що "це буде хороший крок для легалізації тих, хто керує цим транспортом".