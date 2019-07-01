14:17
1 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Авто провалилось під асфальт у Полтаві: шокуючі фото та відео

      37 Читать новость на русском
      Авто провалилось під асфальт у Полтаві
      Авто провалилось під асфальт у Полтаві / Поліція Полтавської області

      У мікрорайоні Огнівка, що у Полтаві, легковий автомобіль під час руху провалився під асфальт.

      Прес-служба поліції Полтавської області повідомила, що подія сталась зранку 1 липня, коли власник машини виїжджав із гаража.

      Читайте також: Авто посла Канади застрягло у багнюці на Черкащині: фото

      Водій встиг швидко вийти назовні, а от авто асфальт поглинув повністю. Машину довелось витягувати з ями за допомогою крану. Причиною провалу, міг стати прорив труби.

      авто полтава провалилось
      Авто провалилось під асфальт

      авто полтава провалилось
      На щастя водій не постраждав 

      Авто провалилось під асфальт у Полтаві: дивіться відео

      До слова, подібна ситуація сталася в столиці України у квітні – мікроавтобус рухаючись у напрямку проспекту Лобановського раптово провалилось під асфальт.

      blog_ava
      Крихка надія на завершення гарячої фази війни з'явилась, – Зеленський звернувся до українців
      сьогодні
      7071
      Теги: Новини України Новини Полтави Транспорт Авто Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вступна кампанія-2019: нюанси та зміни в процедурі
      сьогодні , 14:02 Вступна кампанія-2019: нюанси та зміни в процедурі
      Яніна Ткачук 1996
      7 сучасних архітектурних див України, які варто побачити кожному
      сьогодні , 14:01 7 сучасних архітектурних див України, які варто побачити кожному
      Настя Сукач 6196
      Кімната у готелі, будинок на 7 квадратів та приховані маєтки: що відомо про нерухомість Кернеса
      сьогодні , 13:03 Кімната у готелі, будинок на 7 квадратів та приховані маєтки: що відомо про нерухомість Кернеса
      Ірина Буртик 1199
      Новая власть – это старая власть, или Как урегулировать ситуацию на Донбассе: версия Богдана
      сьогодні , 12:15 Новая власть – это старая власть, или Как урегулировать ситуацию на Донбассе: версия Богдана
      Блог Соцмережі 855
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      30 червня , 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      18105
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук