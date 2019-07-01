Авто провалилось під асфальт у Полтаві: шокуючі фото та відео
У мікрорайоні Огнівка, що у Полтаві, легковий автомобіль під час руху провалився під асфальт.
Прес-служба поліції Полтавської області повідомила, що подія сталась зранку 1 липня, коли власник машини виїжджав із гаража.
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Водій встиг швидко вийти назовні, а от авто асфальт поглинув повністю. Машину довелось витягувати з ями за допомогою крану. Причиною провалу, міг стати прорив труби.
Авто провалилось під асфальт
На щастя водій не постраждав
Авто провалилось під асфальт у Полтаві: дивіться відео
До слова, подібна ситуація сталася в столиці України у квітні – мікроавтобус рухаючись у напрямку проспекту Лобановського раптово провалилось під асфальт.
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