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      "Авто зім'яло, як бляшанку": у страшній ДТП на Житомирщині загинуло троє людей

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      ДТП на Житомирщині
      ДТП на Житомирщині / zt.npu.gov.ua

      Смертельна ДТП сталася у вівторок, 18 грудня, приблизно о 7:45 на 17-му кілометрі автошляху Житомир-Могилів-Подільський, у селі Двірець Житомирського району.

      Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Житомирській області.

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      38-річний водій "Опеля", не впоравшись із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем "Тойота". Удар був надто сильним: водій та ще двоє пасажирів загинули.

      ДТП на Житомирщині
      ДТП на Житомирщині

      8-річного сина загиблого кермувальника з травмами доставили до лікарні. Туди доправили також водійку та пасажирку Тойоти – у жінок травми різного ступеня тяжкості. 

      ДТП на Житомирщині
      ДТП на Житомирщині

      Речниця поліції Житомирщини Алла Ващенко повідомила, що за фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. На місці працюють слідчо-оперативні групи для фіксації усіх обставин.

      Нагадаємо, 16 грудня на Львівщині сталось смертельне зіткнення вантажівки та автобуса із пасажирами. Стало відомо, що серед жертв страшної аварії – троє військовослужбовців Національної академії сухопутних військ.

      Теги: Новини України Новини Житомира Аварії та ДТП Авто
      Джерело: 24 канал
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