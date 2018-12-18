"Авто зім'яло, як бляшанку": у страшній ДТП на Житомирщині загинуло троє людей

Смертельна ДТП сталася у вівторок, 18 грудня, приблизно о 7:45 на 17-му кілометрі автошляху Житомир-Могилів-Подільський, у селі Двірець Житомирського району.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Житомирській області.

Читайте також: Відомий білоруський воротар Щербаков разом зі своєю сім'єю загинув у автокатастрофі

38-річний водій "Опеля", не впоравшись із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем "Тойота". Удар був надто сильним: водій та ще двоє пасажирів загинули.



ДТП на Житомирщині

8-річного сина загиблого кермувальника з травмами доставили до лікарні. Туди доправили також водійку та пасажирку Тойоти – у жінок травми різного ступеня тяжкості.



ДТП на Житомирщині

Речниця поліції Житомирщини Алла Ващенко повідомила, що за фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. На місці працюють слідчо-оперативні групи для фіксації усіх обставин.

Нагадаємо, 16 грудня на Львівщині сталось смертельне зіткнення вантажівки та автобуса із пасажирами. Стало відомо, що серед жертв страшної аварії – троє військовослужбовців Національної академії сухопутних військ.