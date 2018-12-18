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      "Авто смяло, как консервную банку": в страшном ДТП на Житомирщине погибло три человека

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      ДТП на Житомирщине
      ДТП на Житомирщине / zt.npu.gov.ua

      Смертельное ДТП произошло во вторник, 18 декабря, примерно в 7:45 на 17-м километре автодороги Житомир-Могилев-Подольский, в селе Дворец Житомирского района.

      Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области.

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      38-летний водитель "Опеля", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Тойота". Удар был слишком сильным: водитель и еще двое пассажиров погибли.

      ДТП на Житомирщині
      ДТП на Житомирщине

      8-летнего сына погибшего водителя с травмами доставили в больницу. Туда доставили также водителя и пассажира Тойоты – у женщин травмы различной степени тяжести.

      ДТП на Житомирщині
      ДТП на Житомирщине

      Пресс-секретарь полиции Житомирщины Алла Ващенко сообщила, что по факту ДТП начато уголовное производство. На месте работают следственно-оперативные группы для фиксации всех обстоятельств.

      Напомним, 16 декабря на Львовщине произошло смертельное столкновение грузовика и автобуса с пассажирами. Стало известно, что среди жертв страшной аварии – трое военнослужащих Национальной академии сухопутных войск.

      Теги: Новости Украины Авто Аварии и ДТП Новости Житомира
      Источник: 24 канал
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