06:38
30 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Підводні собаки Кремля. Супер Яга – новий російський герой
Вєсті Кремля
22:58, 28 грудня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
21:30, 29 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Автобус в'їхав у зупинку в Москві: опубліковано відео з кабіни водія

21:54, 29 грудня 1844
Автобус влетів у зупинку в Москві
Автобус влетів у зупинку в Москві / Соцмережі

Цілком імовірно, що у автобусі, який 29 грудня протаранив зупинку громадського транспорту у Москві, перед зіткненням відмовили гальма.

29 грудня у Москві сталася чергова резонансна ДТП за участю автобуса – транспортний засіб влетів у зупинку, в результаті чого постраждали три людини, також ЗМІ поширювали інформацію про щонайменше двох загиблих.

Читайте також: Аварія на Слов'янському бульварі у Москві: з'явилися неочікувані деталі

За версією слідства, причиною інциденту могло стати зіткнення з іншою машиною – підмосковним таксі.

Про те, що аварія сталася не з вини водія свідчать і кадри з його кабіни, які опублікував Telegram- канал Mash.

Так, на кадрах видно, що перед тим, як в’їхати у зупинку, чоловік спершу повертає в її бік, а потім різко викручує кермо назад. Крім того, опісля він здивовано дивиться на педаль гальм.

Також ресурс опублікував відео, що було знято відеореєстратором, тобто можна побачити сам момент зіткнення із зупинкою.

До слова, в московському департаменті транспорту заявили, що перевірка не виявила проблем з рульовим керуванням і гальмівною системою автобуса.

Нагадаємо, що 25 грудня схожий інцидент трапився у іншому російському місті – Казані, коли пасажирський автобус в'їхав у двері мечеті.

Теги: Новини Росії Аварії та ДТП Москва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 29 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Що зміниться в Україні з 1 січня 2018 року: реформи, штрафи та зарплати
29 грудня, 10:00 Що зміниться в Україні з 1 січня 2018 року: реформи, штрафи та зарплати
Ігор Саджениця 5784
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня , 00:03
У Путіна поділилися своїм рецептом вирішення війни на Донбасі
9 жовтня , 23:15
Усе було підлаштовано, – росіянка розповіла про викрадення сина офіцера
 29 серпня , 07:55
У Чернігівському СІЗО до смерті побили затриманого
 28 серпня , 12:23
Загострення в зоні АТО: бойовики гатять з "Градів", багато українських військових поранені
21 серпня , 07:26
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук