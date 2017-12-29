Автобус в'їхав у зупинку в Москві: опубліковано відео з кабіни водія

Цілком імовірно, що у автобусі, який 29 грудня протаранив зупинку громадського транспорту у Москві, перед зіткненням відмовили гальма.

29 грудня у Москві сталася чергова резонансна ДТП за участю автобуса – транспортний засіб влетів у зупинку, в результаті чого постраждали три людини, також ЗМІ поширювали інформацію про щонайменше двох загиблих.

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За версією слідства, причиною інциденту могло стати зіткнення з іншою машиною – підмосковним таксі.

Про те, що аварія сталася не з вини водія свідчать і кадри з його кабіни, які опублікував Telegram- канал Mash.

Так, на кадрах видно, що перед тим, як в’їхати у зупинку, чоловік спершу повертає в її бік, а потім різко викручує кермо назад. Крім того, опісля він здивовано дивиться на педаль гальм.

Також ресурс опублікував відео, що було знято відеореєстратором, тобто можна побачити сам момент зіткнення із зупинкою.

До слова, в московському департаменті транспорту заявили, що перевірка не виявила проблем з рульовим керуванням і гальмівною системою автобуса.

Нагадаємо, що 25 грудня схожий інцидент трапився у іншому російському місті – Казані, коли пасажирський автобус в'їхав у двері мечеті.