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Аварія на Слов'янському бульварі у Москві: з'явилися неочікувані деталі

00:29, сьогодні 3495 Читать новость на русском
Аварія на Слов'янському бульварі у Москві: що стало причиною трагедії
Аварія на Слов'янському бульварі у Москві: що стало причиною трагедії / Getty Images

Аварія за автобусами ЛІАЗ, один із яких 25 грудня влетів у пішохідний перехід на на станції метро "Слов'янський бульвар", – не рідкість. Крім того, виникають певні питання і до поведінки водія Віктора Тихонова.

Надвечір 25 грудня у Москві на станції метро "Слов'янський бульвар" автобус спершу виїхав на тротуар, а потім влетів у підземний перехід. За останніми даними, внаслідок інциденту щонайменше чотири людини загинули на місці та ще одинадцять постраждали: дев'ять з них госпіталізовано.

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Наразі правоохоронці розглядають такі версії ДТП на Слов'янському бульварі у Москві: водій не впорався з керуванням і несправність транспортного засобу, а версію теракту відкинуто.

За інформацією ресурсу "Газета.ру", у автобусі працював відеореєстратор, який повинен був фіксувати всі дії водія, однак цей запис поки не опубліковано. Підкреслюється, що саме він може стати ключовим доказом у кримінальній справі, давши відповідь на питання про поведінку водія.

"Пізніше з'явилася інформація, що, зі слів водія, перед трагедією у нього під педаль закотилася пластикова пляшка з водою. Можливо, саме вона і перешкодила водієві адекватно відреагувати на ситуацію", – зауважили журналісти.

Крім того зазначається, що водій автобуса Віктор Тихонов зазвичай працює на іншому маршуруті, щоправда 25 грудня він незаплановано вийшов підмінити колегу.

У групі ГАЗ, що є виробником автобусів ЛІАЗ (автобус саме такої марки залетів у перехід – "24"), своєю чергою переконують, що водій навіть і не намагався загальмувати.

Автобуси цього типу оснащуються сертифікованою пневматичною двухконтурною гальмівною системою з двома рівнями резервування під час відмови. Перший рівень резервування – коли під час обриву першого контуру система має можливість загальмувати другим контуром, другий рівень – це залучення запасної гальмівної системи, яка приводиться в дію пружинними енергоакумуляторами, які перебувають у стані постійної готовності до спрацьовування,
– стверджують представники компанії.

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Водночас попередній аналіз деталей події показує, що на початку руху колеса автобуса були різко вивернуто праворуч, і автобус прямував із значним відхиленням від маршруту прямування.

Відтак, у ГАЗі припускають, що, цілком імовірно, водій міг взагалі не задіяти жодну із перерахованих гальмівних систем автобуса, не говорячи вже про просту можливість гальмування двигуном, інакше автобус би гарантовано зупинився.

Також шириться інформація, що він уперше сидів за кермом такого типу автобусу.

"Це критично важлива обставина. На незнайомому водієві автобусі необхідно поїздити деякий час без пасажирів, щоб звикнути до нової машини, необхідно пройти перепідготовку під неї. А тут вийшло, так що водій був на абсолютно незнайомій машині, і в критичній ситуації не зміг ухвалити правильне рішення", – констатує керівник Центру контраварійної підготовки водіїв Олексій Колонтай.

На його переконання, навіть за технічно несправного автобуса водій все одно міг би мінімізувати масштаб, але виявився абсолютно не готовим до нештатної ситуації.

До слова, дивні випадки з автобусами ЛІАЗ трапляються регулярно та часто завершуються аваріями, як, до прикладу, нещодавно в Зеленограді, де автобус ледь не протаранив квітниковий кіоск.

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"У Москві була низка епізодів, коли нові ЛіАЗи "тікали" від водіїв, залишивши їх зовні. Вони залишали машину на D, а рух блокували відкритими дверима. Було щонайменше два таких випадки", – написав у мережі один із любителів автобусів.

Теги: Авто 24 Аварії та ДТП Москва Розслідування Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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