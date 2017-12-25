У Москві автобус влетів у підземний перехід: багато загиблих
14:34, сьогодні 2984 Читать новость на русском
25 грудня у Москві автобус виїхав на тротуар у районі станції метро "Слов'янський бульвар" та злетів у пішохідний перехід. В результаті трагедії загинуло 4 людей.
Про це пише російський "Интерфакс".
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Автобус в’їхав у групу людей, які рухалися сходами підземного переходу. Як пише російське видання РИА Новости, жертвами ДТП стали чотири особи. Ще 15 людей отримали травми.
Джерело: 24 Канал
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