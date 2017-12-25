У Берліні чоловік на авто з каністрами бензину протаранив штаб-квартиру соціал-демократів

58-річний чоловік на автомобілі, всередині якого були каністри з бензином та легкозаймистими речовинами, протаранив штаб-квартиру Німецької соціал-демократичної партії у Берліні.

Як заявив чоловік після затримання, він хотів покінчити життя самогубством, повідомляє dpa. Однак внаслідок аварії він зазнав лише незначних травм і перебуває у лікарні.

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Після зіткнення автомобіль загорівся, але до вибуху справа не дійшла.

Інцидент трапився ввечері неділі, 24 грудня, однак поліція про нього сповістила лише на ранок понеділка, 25 грудня. Правоохоронці проводить розслідування за підозрою в спробі підпалу.

У ЗМІ не повідомляють, чи була у цей час в будівлі запланована подія в момент аварії.

Варто зазначити, що Німецька соціал-демократична партія (SPD) була у коаліційному уряді Ангели Меркель. Однак після виборів у вересні 2016 року вони вивчають можливість створення коаліції з іншими партіями.