Президент чи олігарх, країна чи гроші: у партії Меркель розкритикували Порошенка
Депутат німецького Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Реттґен піддав гострій критиці Президента України Петра Порошенка через ситуацію навколо боротьби з корупцією.
На думку Реттґена, Петро Порошенко "має визначитися, хоче він бути президентом чи олігархом – країна чи гроші". Також він наголосив, що Україні конче потрібно вжити "рішучих кроків" проти поширення корупції.
"І це починається з керівництва держави", – заявив політик, передає DW.
Варто зазначити, що Норберт Реттґен є експертом з закордонних справ у партії Анґели Меркель та очолював профільний комітет у Бундестазі попереднього скликання.
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Водночас інший представник ХДС – євродепутат Ельмар Брок – вказав на недостатнє втілення антикорупційної політики в Україні.
"Бракує всеосяжного втілення антикорупційних заходів", – заявив Брок.
Особливо значущим з точки зору Берліна є те, що в Україні тривають спроби тиску та обмеження повноважень НАБУ, на безперешкодній роботі якого наголошують на Заході.
Видання також повідомляє про начебто візит представника Німеччини та ЄС до Києва з метою викласти Порошенку "всю серйозність ситуації" наступного тижня. Утім, поки що офіційних підтверджень цих даних ані з Берліна, ані з Брюсселя не надходило.
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