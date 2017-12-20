Президент чи олігарх, країна чи гроші: у партії Меркель розкритикували Порошенка

Депутат німецького Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Реттґен піддав гострій критиці Президента України Петра Порошенка через ситуацію навколо боротьби з корупцією.

На думку Реттґена, Петро Порошенко "має визначитися, хоче він бути президентом чи олігархом – країна чи гроші". Також він наголосив, що Україні конче потрібно вжити "рішучих кроків" проти поширення корупції.

"І це починається з керівництва держави", – заявив політик, передає DW.

Варто зазначити, що Норберт Реттґен є експертом з закордонних справ у партії Анґели Меркель та очолював профільний комітет у Бундестазі попереднього скликання.

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Водночас інший представник ХДС – євродепутат Ельмар Брок – вказав на недостатнє втілення антикорупційної політики в Україні.

"Бракує всеосяжного втілення антикорупційних заходів", – заявив Брок.

Особливо значущим з точки зору Берліна є те, що в Україні тривають спроби тиску та обмеження повноважень НАБУ, на безперешкодній роботі якого наголошують на Заході.

Видання також повідомляє про начебто візит представника Німеччини та ЄС до Києва з метою викласти Порошенку "всю серйозність ситуації" наступного тижня. Утім, поки що офіційних підтверджень цих даних ані з Берліна, ані з Брюсселя не надходило.

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