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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Наша підтримка України не є безумовною, – в ЄС зробили Україні жорстке зауваження

20:36, 19 грудня 10200 Читать новость на русском
Наша підтримка України не є безумовною, – в ЄС зробили Україні жорстке зауваження

Відкат антикорупційних реформ в Україні може поставити під загрозу прогрес, досягнутий у боротьбі з корупцією, а відтак і співпрацю з Європейським Союзом.

Така відповідь від офісу Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні на відкрите звернення, підписане Реанімаційним пакетом реформ та низкою громадських організацій напередодні засідання Ради Асоціації 8 грудня.

"Ми стурбовані останніми подіями в Україні, які можуть поставити під загрозу прогрес, досягнутий у боротьбі з корупцією, якщо не будуть вжиті подальші заходи для забезпечення повної імплементації та сталості досягнутих реформ", – йдеться у листі.

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Окрім того, керівництво ЄС також наголошує, що незалежність, ефективність та сталість антикорупційних інституцій, включаючи Національне антикорупційне бюро України, та створення ефективної системи перевірки електронних декларацій є надзвичайно важливими для ЄС.

"Закликаємо українську владу не залишати цього шляху, оскільки він являє собою невід’ємну частину Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", – нагадали в Євросоюзі.

Окрім цього, в ЄС зробили і попередження українській владі.

Наша підтримка України не є безумовною. Кошти ЄС завжди підлягають ретельному моніторингу та звітуванню і супроводжуються рядом жорстких умов, щодо яких повинен спостерігатися довгостроковий прогрес,
– йдеться в листі.

Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Реформи
Джерело: 24 Канал
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