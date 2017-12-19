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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Українці втратили віру в те, що теперішні політики можуть створити європейську державу, – FT

19:32, 19 грудня 2611 Читать новость на русском
Українці втратили віру в те, що теперішні політики можуть створити європейську державу, – FT

Реформи в Україні, які почались після Майдану 2014 року, зараз перебувають в стагнації. Ці події є загрозливими, адже антикорупційні реформи мають продовжуватись, щоб незалежна Україна процвітала. Стабільна Україна є важливою для безпеки Центральної та Східної Європи.

Таку думку висловив редактор Financial Times в Європі Тоні Барбер, пише "Голос Америки".

На його думку, політичні лідери номінально заявляють про відданість реформам, а, натомість, готуються до президентських та парламентських виборів 2019 року. При цьому "вкорінена бюрократія" знову здобуває вплив.

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Українське суспільство втратило віру в те, що теперішні політики можуть створити європейську державу, як і обіцяли,
– йдеться у статті.

У той же час автор зазначає, що коли Україна відхилиться від шляху внутрішніх реформ, вона стає більш вразливою для впливу Росії, менш ймовірно, що вона буде процвітати як незалежна країна.

"У Львові, активісти громадянського суспільства і розлючені українці говорили мені, що влада після Майдану виявилась не кращою за їх попередників. Це справді потужне звинувачення з огляду на шокуючий рівень корупції, пов’язаний з Віктором Януковичем та його спільниками", – зазначає Барбер.

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Ці виклики відомі на Заході. Держсекретар Рекс Тіллерсон наголосив: "Україні немає сенсу боротись за своє тіло на Донбасі, якщо вона віддає душу корупції".

"Певним чином дивно, що Захід не піддався "втомі від України". Очевидно, забагато вже пов’язане з Україною", – зазначає журналіст.

Звичайно, не можна говорити про те, що нічого не було досягнуто. Серед позитивів журналіст відзначив "реформи ціноутворення на газ під керівництвом прем’єр-міністра Гройсмана", однак, все ж наголосивши, що в вересні незалежний представник наглядової ради "Нафтогазу" пішов у відставку через "зростання політичного втручання".

"Однак, чим більше економічного прогресу досягає Україна, тим більше спокуса для лідерів зволікати з подоланням корупції. Це те, що відбулось за Порошенка. Хто б не переміг в 2019 він має бути достатньо сміливим, щоб йти іншим шляхом. Незалежність країни та добробут українського суспільства потребують саме цього", –зазначає видання.

Теги: Новини України Новини політики Реформи Євромайдан
Джерело: 24 Канал
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