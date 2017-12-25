Аварія на Слов'янському бульварі у Москві: що говорять очевидці

Свідки смертельної ДТП на станції метро "Слов'янський бульвар" відзначають дивну поведінку водія автобус, який влетів у пішохідний перехід. За словами, одного із очевидців, він навіть не надавав допомогу потерпілим, хоча у стані шоку не перебував.

Надвечір 25 грудня у Москві на станції метро "Слов'янський бульвар" автобус спершу виїхав на тротуар, а потім влетів у підземний перехід. За останніми даними, внаслідок інциденту щонайменше чотири людини загинули на місці та ще одинадцять постраждали: дев'ять з них госпіталізовано.

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Російські ЗМІ оприлюднили свідчення людей, які були або безпосередніми свідками трагедії, або пасажирами автобуса, що здійснив ДТП.

Він стояв із вимкненим двигуном. Я зайшов, заплатив водієві та запитав, через скільки рушимо. Він мені: "За хвилин 15". Тільки-но я сів, хвилин 5 пройшло, тільки дістав телефон, як бачу, що він ні з того ні сього тисне на газ. Попереду стояв автобус – думаю, може він його не хоче вдарити – але він виїжджає на тротуар. Я ще здивувався, якби він хотів заглушити, він би в дерева в’їхав, але він, як мені здалося, спеціально у перехід вдарився сильно,

– розповів один із очевидців у ефірі телеканалу "Дождь".

Крім того він переконує, що опісля інциденту водій навіть не перебував у шоковому стані: спокійно вийшов і каже, що не впорався з керуванням. Так, за його словами, чоловік ходив навколо автобуса та навіть людям не допомагав.

Свідок Ірина своєю чергою переконує, що під автобусом могла перебувати не одна жертва, пише РБК.

"Коли я переходила Кутузовський проспект, я почула сильний гуркіт. У цей момент я перебувала в середині переходу. Люди, що йшли попереду, почали бігти у мій бік і кричати, що в перехід в'їхав автобус", – зазначила Людмила Іванцова.

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Водночас Анна Бурова стверджує, що автобус заїхав на повному ходу, не знижуючи швидкість.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що наразі правоохоронці розглядають такі версії ДТП на Слов'янському бульварі у Москві: водій не впорався з керуванням і несправність транспортного засобу, а версію теракту відкинуто.