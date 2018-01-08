Автобус з школярами потрапив у аварію в Італії: десятки дітей госпіталізовано

На півночі Італії у провінції Мантуя на автомагістралі перекинувся шкільний автобус, який віз дітей після занять.

Загалом в автобусі перебувало близько 50 дітей місцевої школи. 23 з них госпіталізували.

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Попередньою причиною події називається те, що у водія раптово погіршилося самопочуття.

Сам автобус вилетів у кювет і впав на праву сторону.

Всі постраждалі на машинах швидкої допомоги доставлені в лікарню. Серйозних травм ніхто з них не отримав.