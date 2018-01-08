Автобус з школярами потрапив у аварію в Італії: десятки дітей госпіталізовано
21:07, 8 січня 639 Читать новость на русском
На півночі Італії у провінції Мантуя на автомагістралі перекинувся шкільний автобус, який віз дітей після занять.
Загалом в автобусі перебувало близько 50 дітей місцевої школи. 23 з них госпіталізували.
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Попередньою причиною події називається те, що у водія раптово погіршилося самопочуття.
Сам автобус вилетів у кювет і впав на праву сторону.
Всі постраждалі на машинах швидкої допомоги доставлені в лікарню. Серйозних травм ніхто з них не отримав.
Джерело: 24 Канал
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