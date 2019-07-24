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      Автобус з українцями потрапив у ДТП в Чехії: є жертва

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      ДТП в Чехії, в якій загинула українка
      ДТП в Чехії, в якій загинула українка / Mukachevo.net

      Автобус із заробітчанами потрапив в аварію в Чехії. В цій ДТП загинула жінка, ймовірно, із Закарпаття.

      Аварія сталась між населеними пунктами Прічіна та Петровіце, повідомляє mukachevo.net.

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      За даними чеських правоохоронців, водій мікроавтобуса не відреагував на заборонені сигнали світлофора на залізничному переїзді і спробував проскочити його швидше за поїзд. Проте це водієві не вдалося і сталась аварія, в якій загинула жінка.

      Водій після інциденту намагався втекти з місця події.

      ДТП Чехія українці
      Аварія в Чехії / Фото mukachevo.net

      За інформацією закарпатських ЗМІ, загибла жінка була родом з Тячівського району Закарпаття. В ДТП постраждав також 20-річний хлопець із Виноградівського району, повідомили його рідні в соцмережах.

      аварія ДТП Чехія українці
      Аварія в Чехії / Фото mukachevo.net

      Дивіться відео з місця аварії в Чехії:

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Закарпаття Чехія Жертви
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