Автобус з українцями потрапив у ДТП в Чехії: є жертва

Автобус із заробітчанами потрапив в аварію в Чехії. В цій ДТП загинула жінка, ймовірно, із Закарпаття.

Аварія сталась між населеними пунктами Прічіна та Петровіце, повідомляє mukachevo.net.

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За даними чеських правоохоронців, водій мікроавтобуса не відреагував на заборонені сигнали світлофора на залізничному переїзді і спробував проскочити його швидше за поїзд. Проте це водієві не вдалося і сталась аварія, в якій загинула жінка.

Водій після інциденту намагався втекти з місця події.



Аварія в Чехії / Фото mukachevo.net

За інформацією закарпатських ЗМІ, загибла жінка була родом з Тячівського району Закарпаття. В ДТП постраждав також 20-річний хлопець із Виноградівського району, повідомили його рідні в соцмережах.



Аварія в Чехії / Фото mukachevo.net

Дивіться відео з місця аварії в Чехії: