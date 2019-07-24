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      Заступник головного фіскала Закарпаття на смерть збив дорожника

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      На Закарпатті один з заступників голови місцевого ДФС спричинив смертельну ДТП
      На Закарпатті один з заступників голови місцевого ДФС спричинив смертельну ДТП / Facebook Андрія Лисенка

      Заступник голови ДФС Закарпатської області здійснив наїзд на співробітника дорожньої служби. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці ДТП. Сам фіскал потрапив до реанімаційного відділення Мукачівської лікарні.

      Аварія трапилася у вівторок, 23 липня, близько 19 години у селі Ракошино Мукачівського району, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

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      За фактом ДТП триває досудове розслідування та проведення слідчих дій для встановлення всіх обставин аварії.

      Розслідуванням займатимуться слідчі Державного бюро розслідувань під процесульним керівництвом прокуратури Закарпаття.

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      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань ГПУ Державна фіскальна служба Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 канал
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