Заступник головного фіскала Закарпаття на смерть збив дорожника

На Закарпатті один з заступників голови місцевого ДФС спричинив смертельну ДТП / Facebook Андрія Лисенка

Заступник голови ДФС Закарпатської області здійснив наїзд на співробітника дорожньої служби. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці ДТП. Сам фіскал потрапив до реанімаційного відділення Мукачівської лікарні.