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      Смертельна ДТП під Полтавою за участю члена команди "Слуги народу": нові деталі

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      Наслідки смертельного зіткнення Toyota та ВАЗ під Полтавою
      Наслідки смертельного зіткнення Toyota та ВАЗ під Полтавою / Колаж 24 каналу

      Внаслідок зіткнення Toyota Corolla та ВАЗ-21099 , яке сталося під Полтавою, постраждали 5 людей. У автомобілі ВАЗ їхало подружжя з 12-річною дівчинкою. Мама дитини, на жаль, померла, а сама неповнолітня зараз перебуває у важкому стані. Крім того, важкий стан – у водія ВАЗ і пасажирки Toyota, хоча остання могла керувати авто.

      Смертельне зіткнення автомобілів Toyota Corolla та ВАЗ-21099 сталося на автодорозі Полтава – Диканька увечері 13 липня. Відомо, що у Toyota перебував місцевий підприємець Олексій Сердюков, який свого часу був куратором передвиборчої кампанії кандидата в депутати від "Слуги народу" Дмитра Нальотова. Цю інформацію чоловік підтвердив на своїй сторінці у Facebook.

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      Правоохоронці попередньо встановили, що ДТП сталася внаслідок виїзду Toyota на зустрічну смугу, відтак водій не впорався з керуванням і врізався у ВАЗ-21099.

      У поліції області кажуть, що загалом постраждали 5 осіб – 31-річний водій і 33-річна пасажирка Toyota 1988 та 41 річний водій ВАЗ і дві його пасажирки: 39-річна жінка та 12-річна дівчинка. Усіх п’ятьох доправили до лікарні із травмами різного ступеню тяжкості, проте за деякий час пасажирка ВАЗ померла, а її малолітня донька наразі перебуває у важкому стані у реанімації. Також у тяжкому стані – і водій ВАЗ.

      У мережі вже з’явилося ім’я потерпілої дівчинки – це Соня Похиленко. Відомо, що вона навчалася у танцювальній студії Advance; водій і пасажирка ВАЗ були її батьками. Наразі триває збір коштів на лікування Соні.

      Нашу Соню прооперували, але вона все ще не приходить до тями. У сім'ї є ще молодша дівчинка Кіра, якої не було в авто… А Соньці – всього 12 років,
      – зазначають у школі Advance.

      Щодо пасажирки Toyota, то в машині перебувала журналістка Олена Пашетних (Кузіна), що раніше працювала на "Громадському" та вела відеопроекти для "Трибуни" та "Змісту". На її лікування також збирають гроші. Жінка зараз перебуває у реанімації. Медики їй діагностували політравму, перелом гомілкового суглобу лівої ноги та травму таза.

      Хоча Сердюков стверджує, що за кермом перебував саме він, проте правоохоронці це підтвердити наразі не можуть. Крім того, прес-служба Управління з питань цивільного захисту населення Полтавської ОДА повідомляла, що за кермом Toyota перебувала жінка.

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      Відео моменту зіткнення ВАЗ і Toyota під Полтавою

      В момент зіткнення Toyota загорілася та очевидці витягли потерпілих з автомобіля. Тому, коли прибула на місце події слідчо-оперативна група, одразу встановити, хто був за кермом було не можливо. Слідчі відібрали пояснення у свідків аварії та встановлюють, хто є винним у скоєнні ДТП,
      – зауважив речник Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв. 

      Ще одне займання транспортного засобу сталося напередодні у Харкові – тут спалахнула маршрутка, а відбулося це під час її руху. На щастя, ніхто не постраждав, оскільки водій, побачивши дим, одразу висадив пасажирів.

      які ще резонансні дтп траплялися нещодавно в україні:
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      Теги: Жертви Новини України Новини Полтави Аварії та ДТП Поліція Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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