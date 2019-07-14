Під Полтавою сталась смертельна ДТП за участю представника кандидата у депутати: відео

У суботу, 13 липня, під Полтавою сталось ДТП за участі двох легковиків. Водій Toyota Corolla виїхав на зустрічну смугу, де на швидкості зіштовхнулось з ВАЗ-21099. Водієм Toyota виявився місцевий бізнесмен Олексій Сердюков.

Сердюков останнім часом курував передвиборчу кампанію кандидата в депутати від "Слуги народу" Дмитра Нальотова, повідомляє видання "Полтавщина".

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Разом Сердюковим в авто їхала журналістка Олена Пашетник, розповів сам винуватець аварії.

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За кермом автомобіля був я, Олена сиділа позаду. Я пішов на обгін, під час якого у мене провалилася передача. Тому я не зміг закінчити обгін. Справа був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. Це все не знімає з мене відповідальність,

– підкреслив Олексій Сердюков.

Сам бізнесмен відбувся переломом тазу. його пасажирка у важкому стані. Так само у лікарні перебувають і двоє пасажирів ВАЗу, серед яких 12-річна дівчинка. Її мати загинула.

"Немає слів, якими можна полегшити біль родичам загиблої дівчини. Єдине, що ми можемо зробити – пообіцяти взяти на себе всі витрати, пов'язані з лікуванням інших потерпілих", – пообіцяв бізнесмен.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею 286 ККУ. Винуватцю аварії загрожує позбавленя волі терміном від 3 до 8 років.

Що відомо про Олексія Сердюкова?Олексій Сердюков – приватний підприємець з Полтавщини. Засновник групи проектів "Зміст", серед яких місцеве інтернет-видання, креативна агенція, аналітичний центр, кав’ярня та книжковий магазин.



За повідомленнями ЗМІ, протягом станнього часу він займався передвиборчою кампанією кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Дмитра Нальотова.